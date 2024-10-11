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經濟部7月30日拍板國產車自製率的新制，從未上市車款首年15％、已上市車款則為20％，逐漸調高到第三年35％，且溯及既往。國產車自製率新制上路後，中華汽車引進生產的MG首當其衝，MG4車款更停止接單。經濟部長郭智輝今（11）日表示，在與業者溝通後，相信未來從中國進口的零組件會越來越少，甚至是零。立院院會今日繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告，並備詢。民進黨立委林楚茵質詢時說，中國製電動公車全台趴趴走，是否有國安疑慮？郭智輝回覆表示， 經濟部今年7月已提出提升國產化汽車自製率的規範，要求國產汽車自製率門檻要逐年提高，比率是以汽車生產成本結構來計算，防止他國低價產品傾銷台灣，這也是各國的政策趨勢。在資安部分，目前有從中國進口的汽車業者包括中華汽車、三陽汽車、福特汽車都表示軟體不會主動連網，且資料中心都是在台灣，且都獨立建制跟運作，資安問題不存在。林楚茵舉黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸案為例，要求經濟部全面清查中國製電動公車資安疑慮，避免成為木馬屠城的不定時炸彈。郭智輝表示，經濟部會馬上內部討論跟研擬，馬上盤查。卓榮泰表示，燃油車的自製率是保護國內汽車產業跟零組件產業不要受衝擊。電動車方面要求更多，是因為資安疑慮，甚至是低價傾銷，國際潮流針對這件事已經在處理。卓榮泰強調，已經進口的電動車，會加強內部管理，包括連網部分，能否有效屏斷；新的要進口的部分，會特別嚴厲要求電池，因為不少國家陸續傳出電池燃爆這種不應該有的安全狀況，未來會加嚴管制。林楚茵追問，車用電腦當中，中國零組件比率相當高，如何降低對中國汽車零組件的依賴？郭智輝說，已逐漸要求提高零組件國產化標準，國內廠商因為量的問題，原本是抗拒開模，不過在向業者表示這是政策，溝通之後，業者有表達願意，相信未來從中國進口的零組件會越來越少，甚至是零。