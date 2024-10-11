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受到沙國調漲11月銷往亞洲合約原油訂價條件，加上中東地緣政治局勢仍趨緊繃，國際油價應聲走揚，不過，在台灣中油公司啟動平穩機制後，預估國內油價有望連3降，下週汽、柴油估各調降0.1元，其中92無鉛汽油每公升將跌破29元。根據中油累算至10月10日的7D3B週均價為78.25美元，較上週74.85上漲3.4美元，加上新台幣兌美元匯率32.17元較上週31.817元貶值0.353元。如果就浮動油價調整機制作業原則，還有不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件之下，預估下週汽油零售價調漲1.6元，柴油調漲1.9元。不過，由於中油持續啟動雙平穩措施，下周汽油預估實際調降0.1元、柴油調降0.1元。若依照預估降幅，下周92無鉛汽油每公升將降至28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升27.4元。至於實際調整金額，仍以台灣中油本週日中午12時公告為準。