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▲湯姆克魯斯年輕時帥氣英俊的模樣，跟現在也已經差了不少，讓他更不願意外表繼續老化。（圖／摘自IMDb）

走紅將近40年、仍是超級巨星的湯姆克魯斯，就算已62歲還持續在銀幕上挑戰高難度的動作場面，完全沒有停下步伐，雖然讓影迷們都佩服不已，卻傳讓身旁的人員都替他擔心。根據專門報導明星八卦的Radar網站，湯姆克魯斯為求青春永駐，竟然著迷於冷凍療法，把自己塞進負100度的超低溫設備中，且一般療程多半是幾分鐘就結束，他卻一直不喊停，還希望再增加強度，人員們都擔憂他這樣反而嚴重影響到自己的生命安全。世界上每一個人面對的處境都很公平，年紀大了就會老化，痕跡會明顯呈現在外表上，可是湯姆克魯斯就是不打算接受。冷凍治療可以促進血管收縮，降低細胞新陳代謝，也能減少出血及發炎的情況，減輕疼痛與痙孿，運動員蠻常使用這種療法。湯姆克魯斯也不是專業的運動員，卻對冷凍治療簡直著了迷，因為他堅信這種療法可以燃燒脂肪、促進膠原蛋白的產生，讓皮膚看來更滑順，外表也顯得更年輕。Radar網站引述不具名消息來源的說法，稱湯姆克魯斯相信人類一定找得到方法逆轉生長的原則，對於生物性的親身實驗很有興趣，各種偏方都不排斥嘗試，也一直在吸收這些資訊，唯一不肯的就是「服老」。他在電影裡一再演出高難度動作場面。也是基於不認老，總覺得他可以比同齡人活得更年輕，絲毫不顧身體能否承受，身旁的人員都很怕他有朝一日發生意外，後果就不會太樂觀，他還是堅持己見，沒有被身旁的人們說服。根據Radar網站的報導，湯姆克魯斯已是三天兩頭就去冷療，一般在負100度的超低溫下，療程頂多5分鐘而已，他卻常常在誇口自己「超越極限」，進行時間比5分鐘要長很多，只要能看來更年輕，他根本都沒在怕。反而是有個問題他早該解決，就是他很容易滿身汗，造成身上有異味，他倒是置之不理，不承認有這此毛病。