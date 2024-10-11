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▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者呂炯昌攝，2024.10.11）

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／記者呂炯昌攝，2024.10.11）

明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰今（11）日邀朝野黨團幹部餐敘，盼化解僵局。卓榮泰下午赴立法院備詢時表示，餐敘氣氛不錯，「這是一個營養午餐」，而他不僅看到快樂、看到希望，更希望他和韓院長能讓國人快樂、看到希望。卓榮泰、韓國瑜中午與朝野黨團幹部餐敘，國民黨團總召傅崐萁事後表示，對於今天的飯局「非常遺憾」，行政院還沒有學習尊重民意；民眾黨團總召黃國昌也說，蠻令人遺憾，本以為行政院利用聚會提出具體解決方案，但會中除了聽到民進黨團幹部重新回到上會期，將法案通過前所講的話，重新說一次，至今沒有聽到具體方案。立法院會下午繼續進行施政總質詢，立委關切「和解飯」結果，藍委李彥秀詢問，中午朝野「和解飯」結果，是否在預料之中？卓榮泰回應，他沒有步履蹣跚，還是輕快地走進來，「這是一個營養午餐」，是從好的方向開始，希望啟動新的朝野協商過程，而「快樂的人看到希望，憂慮多的人會看到遺憾」。李彥秀追問，是否有共識？卓榮泰回應，會繼續從協商中增加彼此了解，並繼續協商；他認為，就總預算問題，他和韓國瑜及三個黨團從理解方向走。李彥秀說，她看到餐敘結果是破局、沒有共識？卓榮泰說，沒有一件事情，是剛剛談完現在就有結果；李彥秀接續說，「你們很急！我也替你著急！」卓則反問，大家都很急，「你不急嗎？」卓榮泰透露，他和總統賴清德報告過，與韓國瑜、黨團相約一事，賴很開心看到朝野為和解方式做努力。此外，綠委邱議瑩質詢時也關切，中午有沒有吃飽？卓榮泰笑說，這是他與韓國瑜第一次邀請黨團三長共餐，「我們氣氛不錯，但時間還是有限，還要趕回來答詢」。邱議瑩轉述報導內容，黃國昌稱對和解飯的破局感到遺憾，行政院未提出解方，傅崐萁也說，遺憾政院不尊重立法院，「那你看到希望，他們看不到希望？」卓榮泰回應，他不僅看到快樂、看到希望，更希望他和韓院長能讓國人快樂、看到希望。卓榮泰進一步說，兩院之間一定要這樣互動，在一次餐敘中，不可能把細節問題像菜單一樣談。