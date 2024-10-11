昨（10）日剛過完雙十節、國慶日，趁著週末假日到來，正好複習精彩的2024國慶晚會。5日在台北大巨蛋登場的國慶晚會，由於是「二姐」江蕙封麥9年首次復出，也是台北大巨蛋第一次舉辦非體育賽事的大型活動，無論場地、卡司都有極高討論度。而2024國慶晚會完整版影片終於對外公開，《NOWnews》整理國慶晚會重播重點時間軸，錯過不再搥心肝。

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江蕙封麥9年復出　眾感動「回放5遍」

今年62歲的台語天后「二姐」江蕙，在2015年無預警宣布封麥，退出螢光幕前，因此這次選在國慶晚會「開金口」復出回歸，不只話題十足，讓粉絲們熱血沸騰，黃牛票也一度炒到最高10萬元。

江蕙在國慶晚會一連演唱〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉、〈甜蜜蜜〉3首歌曲，讓歌迷聽得如癡如醉，錯過當天直播的民眾也不斷敲碗求重播。台北市政府近日將國慶晚會完整影片重新上架，立刻湧入熱烈討論：「已經回放二姐江蕙的演唱5遍了」、「看哭了，感覺好久沒在過國慶日。」

🟡2024年「國慶晚會」完整影片公開（全長3小時）

不只「二姐」江蕙的演出廣受好評，從長10.8公尺、寬7.2公尺的巨幅國旗進場，「麟洋配」王齊麟、李洋，以及女子拳擊金牌林郁婷領唱中華民國國歌，到台語女歌手黃妃與台北市立國樂團嗩吶聲部首席林子由合作演出，以及台語天王翁立友的電音版〈我問天〉，都成為今年國慶晚會高潮。

眾人激讚：「國旗一張開，感動流淚了」、「黃妃與嗩吶的那段表演也是最精彩表演」。《NOWnews》另外整理國慶晚會精彩片段時間軸，點選時間軸連結就能快速欣賞精彩演出。

0:05:00 王齊麟、李洋、林郁婷領唱國歌
0:42:11 僑生歌唱大賽冠軍吳欣霖演唱
0:53:18 江蕙演唱〈甲你攬牢牢〉
1:00:02 江蕙演唱〈家後〉
1:08:05 江蕙演唱〈甜蜜蜜〉
1:17:33 舞力全開，46名啦啦隊成員應援
1:29:00 名模展現永續時尚
1:40:10 申力安演唱＋名模走秀
1:46:02 高爾宣OSN演唱＋名模走秀
1:51:32 高爾宣OSN、王ADEN演唱
2:06:29 黃妃演唱〈非常女〉
2:07:39 黃妃＋嗩吶林子由〈追追追〉
2:14:01 林育羣演唱〈I Will Always Love You〉
2:19:21 林育羣演唱〈人海中遇見你〉
2:23:15 湯運煥演唱〈日頭客〉
2:26:32 湯運煥演唱〈勇敢的客家人〉
2:34:00 紀曉君演唱〈神話〉
2:36:32 紀曉君演唱〈故鄉普悠瑪〉
2:45:11 翁立友演唱〈我問天〉
2:49:52 翁立友演唱〈堅持〉
2:56:33 全場大合唱〈明天會更好〉

▲王齊麟、李洋、林郁婷領全場觀眾齊唱中華民國國歌、國旗歌。（圖／台北市觀傳局提供）
▲王齊麟、李洋、林郁婷領全場觀眾齊唱中華民國國歌、國旗歌。（圖／台北市觀傳局提供）
▲翁勵友演唱電音版〈我問天〉、〈堅持〉兩首歌曲，與DJ Ken Lin Remix、「哪吒劇坊」8位官將同台嗨翻全場。（圖／台北市觀傳局提供）
▲翁勵友演唱電音版〈我問天〉、〈堅持〉兩首歌曲，與DJ Ken Lin Remix、「哪吒劇坊」8位官將同台嗨翻全場。（圖／台北市觀傳局提供）

國慶晚會重播江蕙精華！甲你攬牢牢+家後+甜蜜蜜　全場5亮點一覽

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