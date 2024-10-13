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▲二度獲得金鐘獎的女星林依晨，在電視劇集《不夠善良的我們》中飾演成功奪愛的第三者「簡慶芬」。（圖／MyVideo）

▲許瑋甯在《不夠善良的我們》中，飾演忘不了前男友的叛逆戀愛腦「張怡靜」。（圖／公視提供）

▲得知自己以《彈味中的嬰孩》入圍的楊富江也在社群平台中寫下自己的激動與感謝。（圖／楊富江 臉書）

▲楊貴媚（右）在《暗潮》中飾演承受自閉症兒子意外溺斃的堅強母親，在追尋真相的過程中，昔日的家庭問題也浮出水面。（圖／《暗潮》劇照）

▲雷嘉汭在《八尺門的辯護人》中出神入化的演技，讓不少觀眾以為她真的來自印尼的演員。（圖／雷嘉汭 臉書）

第59屆金鐘獎即將在本月18、19日於台北流行音樂中心盛大展開，今年的迷你劇集／電視電影女主角獎入圍名單相當豪華，入圍的有成功奪愛的林依晨、叛逆銳利的許瑋甯、因婚姻買賣來台做色情行業的楊富江、痛失愛子的楊貴媚與捲入案件追尋真相的雷嘉汭，競爭可謂是十分激烈。二度獲得金鐘獎的女星林依晨，在電視劇集《不夠善良的我們》大膽挑戰新戲路，飾演遊走在情慾之間、成功奪愛的第三者「簡慶芬」，因此成功被提名入圍今年金鐘獎。《不夠善良的我們》也是林依晨繼代表作《我可能不會愛你》後，與導演徐譽庭的二次合作，當年《我可能不會愛你》一口氣奪得7座金鐘獎項的佳績，讓不少影迷也期待林依晨時隔12年，能否再次抱走女主角的寶座。近年來逐漸轉型的許瑋甯，橫跨電視、電影界，先是在電視劇《16個夏天》與《她和她的她》中一口氣抱走兩座金鐘獎的她，後又靠著《紅衣小女孩》系列作品入圍金馬獎提名。在《不夠善良的我們》中，許瑋甯與林依晨同台飆戲，飾演情史豐富、事業有成，但卻忘不了前男友的叛逆戀愛腦「張怡靜」，許瑋甯是否能憑藉《不夠善良的我們》連續2年蟬聯迷你劇集／電視電影女主角獎也讓影迷引頸期盼。25歲的台灣、越南混血楊富江，今年以《公視人生劇展－彈味中的嬰孩》第三次敲響金鐘，在大學時偶然接觸劇組的她從此開啟演員之路，2022年以公視人生劇展《姐妹》出道後，今年又在《彈味中的嬰孩》飾演透過婚姻買賣嫁來台灣、缺愛又孤寂的八大行業女性。再次入圍金鐘的她也在臉書興奮寫下自己的激動與感謝，粉絲們也十分期待演技精湛的楊富江能祝順利得獎。資深演員楊貴媚在《暗潮》中飾演承受自閉症兒子意外溺斃的堅強母親，在追尋真相的過程中，昔日的家庭問題也浮出水面。在拍攝的過程中，敬業的楊貴媚還在10度的寒流天身穿青蛙裝下水拍戲，讓現場合作演員、幕後工作人員忍不住驚嘆。此外，獲得過兩屆金鐘獎與亞太影展的楊貴媚本次除了被提名迷你劇集女主角外，演出的《有生之年》也入圍戲劇節目女主角獎，一口氣挑戰拿下第三、第四座金鐘視后。今年才24歲的台灣新生代演員雷嘉汭，在《八尺門的辯護人》中飾演來自印尼的外籍看護「莉娜」，與初孟軒和大馬演員李銘順一同組成辯護小組，意外追查出案件背後隱藏的內幕。年紀輕輕的雷嘉汭在劇中出神入化的演技，讓不少觀眾以為她真的來自印尼的演員，雖然是首次被入圍金鐘獎，但卓越的演技也讓她成為本屆金鐘獎的黑馬之一。