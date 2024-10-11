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▲黃崴崴在天安門前擋掉「中華人民共和國萬歲」的「人、共和」3字。（圖／黃崴崴授權提供、yellowweiwei IG）

▲黃崴崴在天安門前比出「6」和「4」的手勢。（圖／黃崴崴授權提供、yellowweiwei IG）

10月10日為中華民國113年國慶，兩岸對立的政治關係，讓大多數名人不願高調發文祝賀，一名男網紅黃崴崴近日在天安門留影，刻意遮住身後「中華人民共和國」的「人、共和」3字，高喊：「祝中華民國10/10生日快樂！」讓網友驚呼：「太狠了」、「台灣最硬的男人！」黃崴崴長相清秀、帥氣，神似吳克群、王俊凱，IG開通3年多，除了自拍和生活照，也有內容搞笑、溫馨及唱歌的短片，主要走無厘頭風格，目前擁有6.3萬追蹤數，他9日上傳一系列在北京天安門廣場打卡的照片，第一張就引爆話題，黃崴崴站在天安門前，後方有「中華人民共和國萬歲」的燈牌。相片中，黃崴崴比出勝利手勢，右手擋住「中華人民共和國」的「人」字，頭部遮掉「共和」2字，乍看之下似「中華民國萬歲」，配文寫下：「祝中華民國10/10生日快樂🇹🇼！」他透露掌鏡者是大陸攝影師，「說不會緊張是騙人的，天安門的安檢真是特別嚴，一進去整個氣氛感受就不一樣，有種皮繃緊的感覺，而且你們也知道我都一個人。」此外，甚至還有手比數字「64」的照片，黃崴崴說：「但是，該為祖國獻上的祝福不能少，我就這樣在眾多大陸民眾及安管面前比了這些動作，其實我知道這樣做沒有意義，甚至也覺得挺無聊的，但我知道你們愛看，就當作是我從北京給你們帶回來的小禮物吧！」該篇貼文1天收穫1.3萬人按讚，粉絲及前來朝聖的網友大呼：「這樣還有機會到中國遊玩嗎」、「不是，崴崴太帥了吧」、「真的respect，你很有種」、「比64一看就是個狠人」、「中華戰神！」