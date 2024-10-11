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▲「光南大批發」台北許昌店準備搬新家，近期在喬遷出清，全館推出8折優惠。（圖／翻攝光南大批發-連鎖店臉書粉專）

台北火車站附近的「光南大批發」台北許昌店，是許多學生、小資族熱愛光顧的店家，沒想到業者近日卻發出喬遷公告，更全館推出8折出清優惠，讓許多民眾不捨淚嘆。事後才知道，原來光南只是要搬到原店隔壁，消息令不少人哭笑不得，直呼：「還以為要搬到很遠的地方，眼淚還來！」光南大批發連鎖店日前在臉書透露，台北許昌店準備搬新家，近期在喬遷出清，全館推出8折優惠，有興趣的民眾可來挖寶。由於該門市就位在台北火車站附近，且周遭有許多補習班，在當地已經營許久，是許多小資族、學生買文具或生活用品的好去處，因此搬家消息令許多人感到震驚。最初不少網友感嘆，「以前國中同學都會約在這裡買東西，明星海報照片，活頁紙，油性筆都是在這裡買」、「天啊！這家光南少說也30年了，學生時代天天報到」。不過，其實光南新店的位置，就在原店旁邊，只是從原本的1到3樓，更改為B1到2樓，規模沒有太大影響。對此，許多人笑噴，「還以為要搬到很遠的地方，眼淚還來」、「沒事沒事，遷到隔壁而已，沒有要歇業」。根據《東森新聞》報導，搬家原因傳出是租約到期及租金等問題影響，而店員也不清楚何時正式搬遷，目前全店仍在出清當中。