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▲林岱縈坦言暴瘦到35公斤的時候連吹風都會重心不穩，直呼當時的模樣「長得很可怕」。（圖／記者吳翊緁 攝影）

▲林岱縈不怕被酸民說老，表示啦啦隊想跳到幾歲是自己的事。（圖／記者吳翊緁 攝影）

樂天啦啦隊女神林岱縈，擔任紅心字會公益代言人，今（11）日出席記者會，宣布將在11月舉辦人生首場演唱會，提到過去經歷低潮忍不住哽咽，她表示當時給自己壓力太大、暴瘦12公斤，拍寫真看到照片後都覺得自己「好醜」！而36歲的她對啦啦隊的熱情不減，面對有人問「要跳到50歲嗎？」也笑說可能可以當先例。林岱縈坦承自己曾歷經低潮期，身高約160公分的她，當時瘦到只有35公斤，還出現了掉髮的情況，連吹風都站不穩，現在回頭看當時的照片都覺得「長得很可怕」，她回憶那時候遇到瓶頸，心理狀態沒有調適好，壓力來自於對自己要求太高，覺得胸部不夠大、身材不夠瘦，甚至連跳舞跳錯了，也會質疑自己怎麼能出錯。低潮持續了半年，最後透過家人、粉絲的陪伴，以及參加公益活動、上課等方式，逐漸走出來，隨著心情調整，她也慢慢恢復到正常的45至47公斤。日前有網友批評另一位36歲的啦啦隊女孩筠熹被批評「老了該退休」，林岱縈對此則淡定回應：「我們啦啦隊並沒有限制年齡，可以跳多久是我們自己的事情，年紀不該是限制你去做任何事的理由。」她更以自己的經驗鼓勵學妹：「我跳到36歲，你也可以！」還自信表示自己的外貌應該也看不太出年紀，面對是否要跳到50歲的提問，她笑說：「我就是開先例的那個嗎？」，她舉例韓國和日本都有40歲的啦啦隊員，而且都保養得很好，會向她們看齊，並直言自己不在意網路上的酸言酸語：「從2019年開始，這些聲音就一直存在，但我已經習慣了，都視而不見、聽而不聞，因為只是少數，還是有很多愛我的人。」林岱縈人生首場「Calculate Love」演唱會11月9日（六）晚上7點，於台北三創Clapper Studio舉行，詳情請上紅心字會臉書粉絲團查詢。