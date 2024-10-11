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TPBL新北中信特攻上賽季和臺北台新戰神在大巨蛋合辦比賽，創下不少紀錄，今年是否還有機會在這個場地舉辦職籃賽事？對此中信特攻總經理劉志威說，坦言需要找「適當時機」，因為目前就他所知大巨蛋檔期很滿，要安排並不容易。今年夏天兩職籃中的7支球隊合組新聯盟TPBL，其中新北有兩支球隊新北國王和新北中信特攻以新莊體育館作為主場，兩隊共用同一個場地。劉志威表示新賽季兩隊有共識，會共用一些設施，不過並不擔心球迷將兩隊混淆，「因為除了顏色相近，其他應該都不太一樣，大家各具特色，球風不一樣，行銷處理也不同。」國王擁有超級球星林書豪，今年又剛剛在PLG奪冠，而中信特攻則是去年的T1聯盟冠軍王者，陣中擁有林韋翰等台灣頂尖球員，兩隊的交手很具話題。劉志威被問到這季是否會塑造「新北大戰」的話題時？他笑說：「你們（媒體）就會塑造了，據我所知球迷也很期待。」今年4月，中信特攻和臺北台新戰神共同主辦「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球賽」，兩場賽事的預售門票都超過14000張，首戰票房破15600人，打破之前由「魔獸」霍華德（Dwight Howard）保持的台灣職籃票房紀錄。另外2天賽事球場布置，預計要花1千萬、動員約300位工作人員，場地的地板直接從新莊球場運來，等等大手筆運作，也樹立職籃頂級賽事的規格標竿。而在TPBL的新賽季，球隊是否還有機會前往大巨蛋比賽？劉志威說：「我會想辦法，（如果）有適當時機」，他透露目前大巨蛋檔期爆炸，連職棒都還沒完全喬好，加上一些其他活動，4、5月排很滿。