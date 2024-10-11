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過往有許多遊客會將歐洲旅遊的規劃放在夏季，但近年來似乎出現微妙轉變，旅客不再於夏季前往歐洲，為何會出現此現象？達美航空總裁豪恩斯坦（Glen Hauenstein）提到，夏季前往歐洲的旅行變得太熱了，他們將旅行計畫轉移至涼爽的九月和十月。根據CNBC報導，豪恩斯坦表示，旅客在傳統的夏季旅遊旺季期間，選擇不飛往歐洲。相反地，他們將歐洲旅行轉移到涼爽的月份，航空公司在過去幾年中一直注意到這一趨勢，因為消費者希望能避開人潮，以及躲掉旅遊地點的破紀錄高溫。豪恩斯坦在周四的財報電話會議上表示，歐洲八月的天氣確實很熱，那些可以選擇何時度假的遊客，調整旅遊計畫至氣溫更溫和的月份。企業旅行與去年同期相比沒有太大變化，但前往歐洲的旅遊持續發生變化，特別是從七月和八月的高峰，目前已轉向九月和十月。根據歐盟氣候監測機構的數據，今年北半球的夏季是有紀錄以來最熱，在秋季的大部分時間裡，航空公司一直在延長跨大西洋航班時刻，以適應不斷變化的模式。美聯航全球網路規劃與聯盟高級副總裁奎爾（Patrick Quayle）強調，「我們在美聯航所做的就是延長運輸季節」，航空公司選擇在今年3月和4月開通部分歐洲航線，並將在10月底和11月初營運部分航線，越來越多旅客選擇在淡季出遊，這樣可獲得更多價值，且天氣也好一點。