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明年度總預算案卡關，立法院長韓國瑜邀朝野三黨團幹部與行政院長卓榮泰今（11）日中午吃「和解飯」。不過，傳出行政院未準備解決方案而破局。這場餐敘是由行政院長卓榮泰買單，總計15人，一共花費3萬9050元，但是民眾黨立院黨團總召黃國昌一口都沒吃，民眾黨立院黨團幹事長麥玉珍還在宴席上落淚，獲得眾人安慰，為劍拔駑張的預算大戰展現溫馨一幕。今天的和解飯出席共15人，除韓國瑜與卓榮泰外，還包括行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫，立法院副院長江啟臣、秘書長周萬來，以及朝野黨團幹部，包括民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘；國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇出席；民眾黨總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍，15人坐一桌。針對中午吃「和解飯」，黃國昌上午受訪時表示，今天中午媒體上面所形容所謂得「和解飯」，民眾黨團數度表明，第一個吃不吃這頓飯一點都不重要，關鍵問題不是和不和解的問題，賴清德政府、卓榮泰內閣到底有無將依法行政放在心裡面，立法院三讀通過法律，「行政院自己不高興就可以不遵守嗎？這是卓榮泰傳遞給國人的法治概念嗎？」儘管餐敘費用近4萬元，但在餐敘過程中，黃國昌一口都沒吃，驗證了之前傳聞黃國昌不吃午餐一事。在8月取代黃珊珊成為幹事長的新住民立委麥玉珍則是聊到日前引發的火龍果事件，她解釋很多火龍果其實來自東南亞。麥玉珍也提到新住民在台灣受的不公平待遇，講著講著還流下淚來，讓身旁的人安慰她。國民黨立院黨團總召傅崐萁在場大多在看手機，不過有跟行政院副院長鄭麗君分享吃素多年的心得。在大家吃完飯後、準備離場前，黃國昌突然表示，本以為今天是來解決問題的，沒想到真的是來吃飯，「既然大家沒有要解決問題，就沒什麼好講的」。韓國瑜趕緊打圓場說，今天大家就是溝通，氣氛不錯，下禮拜會召集黨團朝野協商。