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人工智慧（AI）浪潮席捲全球，台灣成為旋風中心，備受世界關注。國泰投信董事長張錫指出，根據國際數據資訊有限公司的研究指出，預估到2030年，人工智慧將對全球經濟貢獻19.9兆美元，占全球GDP的3.5%，未來企業若沒有發展AI，可能就剩下BI，而台股在半導體業者帶動下，會是主要的受惠市場，看好台股接下來表現。張錫更引述機構調查的數據，資料顯示全球家族辦公室在未來2-3年內，富豪的持股比重，將有高達78%會是AI人工智慧，健康科技則占比70%，自動化和機器人技術為67%，投資AI產業已成為富豪圈的共識，半導體產業為重要投資重點，此時有資本投資的大型企業，未來也才有更大機會嶄露頭角，利用AI獲取更大商機。他認為，在產業競爭力落差下，AI從雲端軍備賽，落地到終端運用的這場戰爭中，大者恆大的產業趨勢會更加明顯，其中台積電、輝達兩家各佔山頭，股價現在看起來很貴，換個角度從本益比來看其實還算是便宜。國泰台灣領袖50（00922)基金經理人蘇鼎宇也指出，市場期待台股再現上半年輝煌成績，最新出爐的9月出口數據顯示AI需求旺盛，半導體帶動下的各供應鏈大廠獲利良好，市值型ETF因跟隨大盤漲跌，是市場前景看好時的重要投資標的。蘇鼎宇就以國泰台灣領袖50為例，基金聚焦大市值、獲利佳的50檔台股領袖級企業，半導體及電腦周邊設備族群占比超過一半，金融保險類股也有15%，屬於產業較為均衡，同時貼近台股大盤的配重風格，因此當各產業出現輪動時，各類動能表現皆較能兼顧到。根據集保所統計，00922的受益人數已經超過7.7萬人，最新規模已達新台幣150億，今年以來成長超過5成。而00922已於9月底公布第一階段預估配息資訊，實際配息公告則將在下周10月14日出爐，10月16日是最後買進日，股利將於11月12日發放。蘇鼎宇分析，雖然全球景氣已經走過最疲軟的階段，但今年第4季到明年第1季並非所有族群齊擴張，投資主調仍以大型權值股為主，AI伺服器代工廠鴻海、廣達出貨蓄勢待發，投資人可透過市值型ETF布局台股，卡位年底旺季利多機會。