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TPBL新北中信特攻40歲老將曾文鼎新賽季狀況不錯，今年他是合約年，未來動向也受到關注，他今（11）日在媒體日上表示，自己未來還想繼續打，只要有球隊願意給他合約，就暫時沒有要退役的打算。他也開富邦勇士球星林志傑的玩笑說，日前後者表示自己的比賽「打一場少一場」，只是在催票。曾文鼎是國內頂尖中鋒，雖然隨著年齡增長身體素質略有下滑，但他的策應和解讀比賽的能力，依舊是台灣頂尖，新賽季在林韋翰季初將因傷缺的情況下，他將承擔起更多領導責任。今年特攻陣容大改組，有4名本土球員和4名外籍球員加入，球隊需要一些時間磨合，曾文鼎說：「每年挑戰都不一樣，這一季陣容改變，換了很多外援來彌補阿巴西離開的洞。球員互相認識、熟悉需要時間，洋將也需要學習體系和隊友習性，好消息是時間還早，要透過比賽溝通、調整來變得越來越好。」談到未來，曾文鼎稱自己暫時還沒有退役的計畫，笑著表示，「有人想給（合約）就打」，當被媒體追問還想不想繼續打時，他直說：「想！想！想！」保證只要自己身體沒問題，就沒有要退的意思。他也舉老戰友林志傑為例子，稱對方42歲都還沒打算要退休，自己才40歲當然還能打。更直接吐槽林志傑之前說「打一場少一場」的話是在催票，讓現場媒體笑成一團。