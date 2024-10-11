我是廣告 請繼續往下閱讀

▲下周一到周四東北季風減弱，台灣附近風向轉為偏東風，北海岸、東半部有局部降雨，中南部及山區則是午後有局部雨勢。（圖／中央氣象署）

▲今晚至明日清晨北部、宜蘭地區可能出現20度至22度氣溫，中南部溫度也稍降，甚至今日已有局部地區出現20度以下氣溫。（圖／中央氣象署）

台灣未來一周天氣將隨著東北季風消長出現變化，中央氣象署預報員官欣平指出，今（11）、明兩日受到東北季風影響，北部、東半部地區有局部降雨，中南部則是午後雷陣雨。氣溫方面，今晚至明晨北部、宜蘭地區可能出現20度低溫，直到下周一東北季風減弱，氣溫才會逐漸回升。官欣平表示，未來一周天氣主要受到東北季風消長影響，下周一到周四東北季風減弱，台灣附近風向轉為偏東風，北海岸、東半部有局部降雨，中南部及山區則是午後有局部雨勢。東北季風這兩日主要對桃園以北、東半部地區造成影響，有局部降雨的機會，但未來一周對中南部地區影響不大，但仍要注意午後雷陣雨。氣溫方面，官欣平指出，近幾天清晨溫度明顯有涼意，今晚至明日清晨北部、宜蘭地區可能出現20度至22度氣溫，中南部溫度也稍降，甚至今日已有局部地區出現20度以下氣溫。周日（13日）開始東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，各地都可能到30度。那麼台灣未來是否會受到熱帶擾動影響？官欣平說明，目前南海、菲律賓到遠方海域仍是低壓分布，預計10月中下旬都是較低壓型態，而低緯度海溫較暖適合熱帶系統發展，因此之後仍有熱帶系統生成機會，但生成狀況較隨機，時間、地點都尚未確定。接下來陸續進入秋、冬季節，官欣平透露，東北部、宜蘭地區雨季將在10、11月開始，東北季風南下將會對迎風面地區造成降雨，東半部會有較大雨勢，若有冷空氣下來遇到南邊較暖空氣，也可能因交互作用產生劇烈降雨，另外熱帶系統後續從南邊通過，也會有明顯劇烈降雨，但仍須依照當時天氣大氣配置而定。