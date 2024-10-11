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太陽表面活耀區於9日發生X1.8級閃焰，強烈磁暴10日來襲，全球各地繼5月的極光熱潮之後，再度出現璀璨極光美景。不過，在各地民搶拍極光美照之餘，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）也提醒，地球磁暴可能引起通訊中斷、GPS導航系統遭受干擾等，恐進而影響米爾頓（Milton）颶風的風災救援善後工作。NOAA針對這次地球磁暴發布G4級警報，根據後續觀察情況，不排除可能升級為G5級警報。NOAA表示，磁暴可能影響風災救援工作，像是讓依賴低地球軌道衛星或高頻通訊的通訊系統中斷，讓已經因颶風而削弱的電網帶來額外的壓力，尤其是救災所依賴的GPS導航系統，可能會受到磁暴干擾。對此，NOAA的太空天氣預報小組（SWPC）科學家已與風災地區的相關單位保持密切聯繫，隨時提供磁暴動態。我國氣象局前局長鄭明典今日上午也發文，提醒民眾強烈磁暴發生中，預估會造成多起影響，包括高頻無線電通訊干擾，衛星定位準確率下降，低頻無線電通訊中斷，電力系統及太空飛行器操作系統也會受影響等等。中央氣象署表示，地磁擾動雖會帶來干擾，一般台灣民眾生活中經常接觸的電波通訊以行動電話訊號、無線網路或藍牙等頻段為主，這些訊號所用的頻率並不會受到太空天氣的影響。對大多數民眾來說，磁暴最有感的仍是社群媒體上的極光美照大爆發，有幸拍到極光的各地網友紛紛興奮分享觀賞壯麗奇景的震撼體驗，成為社群媒體的焦點討論話題。