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星宇航空將於10/25起從興櫃市場轉為上市股票，初次上市股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理，今（11）日上午已由證交所經由公開方式完成電腦開標作業，順利拍賣成功，得標加權平均價為23.28元，公開申購承銷價為20元，10/15到10/17公開申購，10/21公開抽籤。星宇航空初次上市競價拍賣股數總計31.96萬張，以美國標方式決定拍賣得標價格，今日開標得最低得標價21.63元，最高得標價100元，計算得標加權平均價23.28元。星宇表示，本次參與投標的合格標單共3.2萬筆，得標筆數1.1662萬筆。依照「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，星宇航空競拍最低承銷價17.39元，若依其得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.15倍為上限，本次辦理公開申購價格為20元，公司辦理公開申購股數計79900張，，10/15到10/17公開申購，10/21公開抽籤。