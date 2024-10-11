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總預算案卡關，立法院長韓國瑜今（11）日邀請行政院長卓榮泰與朝野立院黨團幹部餐敘，但吃了近2小時，僵局仍未化解。原民立委高金素梅在臉書說，卓揆竟在餐會上說，「行政院沒對禁伐補償提覆議案，這已是我對原住民的仁慈。」這種行為就像1450側翼，和解飯還需要吃嗎？卓揆還原說法，並呼籲不要造謠，破壞朝野氣氛。高金素梅不滿原民會未編足原住民禁伐補償金，在上月20日立院開議當天提議退回總預算案，讓總預算卡關迄今。今朝野和解飯無共識，高金在臉書說，要出面解決問題的應該是行政院。首先它應該解決它和總統之間的問題：總統公告實施的法律，行政院為什麼可以拒絕執行？這樣的拒絕，難道不是行政院獨大的政治獨裁嗎？高金說，要敬告卓榮泰，別再嘴巴和解手插刀，「你竟然在和解餐會上說『行政院沒對禁伐補償提覆議案，這已是我對原住民的仁慈。』這種行為就像1450側翼，和解飯還需要吃嗎？」民進黨立委何欣純在質詢時問卓榮泰此事，卓榮泰說，他原本不想在總質詢講這段話，但他在餐敘上的說法是，提出覆議會造成對立，他於心不忍，他並沒有提到對原住民的仁慈、或是施捨。卓榮泰還問在台上的韓國瑜，並說若他說法有誤，韓國瑜可以指正，卓榮泰也看向韓國瑜，韓國瑜點頭表示同意。卓榮泰說，他不知道是誰跟高金素梅講這段話，但這段話明顯是傳達錯誤，希望不要有人刻意造謠，這樣轉達給高金素梅，破壞朝野和諧的氣氛。