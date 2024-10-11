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國內14家上市金控今（2024）年9月自結獲利全數出爐，9月合計稅後賺了新台幣367.85億元，略高於8月的323.91億元，今年前9月累計稅後獲利5012.67億元，年成長47.68%，其中富邦金再拿下金控獲利3冠王，富邦金、國泰金累計前9月盈餘也都已突破千億元，分別來到1211.9億元及1031.8億元，每股稅後盈餘（EPS）也以8.6元、6.77元居冠、亞軍。富邦金2024年9月自結合併稅後淨利78.6億元，單月獲利創下歷年9月新高；累計今年前9月合併稅後淨利1211.9億元，為歷年前9月次高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為8.6元，旗下子公司台北富邦銀行、富邦證券累計前9月獲利皆續創歷年同期新高，富邦人壽9月稅後淨利為34.0億元，累計稅後淨利為779.5億元，較去年同期成長81%，亦為歷史第三高紀錄，主要投資收益來源是處分國內外股票及基金利得、利息收入及股利收入。國泰金9月自結稅後淨利48.4億元，累計稅後淨利1031.9億元，EPS達6.77元，累計稅後淨利及EPS皆創同期歷史次高紀錄。今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創同期歷史新高，國泰人壽及國泰產險累計稅後淨利創歷年同期次高，其中國泰人壽9月稅前淨利57.5億元，稅後淨利10億元，累計稅後淨利673.1億元，續創同期歷史次高，9月獲利主要反映資本利得貢獻及避險成本控制得宜，今年以來資本市場上揚，公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。中信金9月自結稅後盈餘為54.34億元，單月獲利排名第二，僅次富邦金，累計前9月合併稅後盈餘586.49億元，已超越去年全年獲利，並創下歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為2.95元，亦創歷史新高，累計獲利及每股獲利在金控都排名第三。同時，子公司中信銀行及台灣人壽累計前9月稅後淨利亦繳出歷年同期最高及次高。中信金表示，子公司中信銀行9月存放款基盤維持穩健，財富管理業務動能強勁，惟受天數減少影響單月稅後獲利46.21億元，累計稅後獲利362.79億元，年成長14%，創下歷年同期新高；台灣人壽9月雖有股債資本利得挹注，惟美元貶值0.3元產生匯兌損失，單月稅後獲利5.74億元，累計稅後獲利210.69億元，年成長45%，除持續掌握市場波動，伺機實現股票資本利得外，透過動態調整避險比例及避險工具來管理相關避險成本。凱基金9月自結稅後獲利22.24億元，今年前3季稅後獲利達291.40億元，年成長66%，每股稅後盈餘1.71元，其中各子公司仍維持穩健獲利表現，凱基人壽9月稅後獲利11.02億元，累計稅後獲利201.23億元，年成長78%；凱基銀行受惠於利息及手續費收入等核心收益的穩定貢獻，9月稅後獲利4.31億元，累計稅後獲利43.09億元；中華開發資本則因投資部位評價漲跌互見，9月稅後獲利0.84億元，年度累計稅後獲利5.87億元。玉山金9月自結稅後盈餘24.1億元，累計前9月稅後盈餘208.8億元，較去年同期增加31.41%，亦創歷年同期最高， EPS為1.31元，其中主要子公司玉山銀行累計稅後盈餘194.7億元，較去年同期增加39.6%；玉山證券17億元，較去年同期增加77%；玉山創投1.1億元。公股獲利王兆豐金9月自結稅後淨利24.04億元，累計前9月稅後淨利293.21億元，EPS為1.98元；第一金9月稅後盈餘18.2億元，累計 前9月稅後純益208.08億元，EPS1.48元；華南金9月合併稅後淨利15.86億元，累計前9月稅後淨利178.52億元，EPS為1.30元；合庫金9月合併稅後盈餘15.32億元，累計前9月稅後盈餘162.25億元，EPS為1.04元。永豐金9月自結稅後盈餘18.27億元，累計前9月稅後盈餘184.96億元，其中主要子公司永豐銀行9月稅後盈餘14.76億元，累計前9月稅後盈餘144.33億元；永豐金證券9月稅後盈餘3.80億元，累計前9月稅後盈餘45.35億元。台新金9月自結稅後淨利13.2億元，累計前9月稅後淨利166.6億元，年成長37.68%，EPS為1.17元，其中子公司台新銀行9月稅後淨利16億元，累積稅後淨利 139.6億元，年成長 15.4%；台新證券9月稅後淨利0.7億元，累計前9個月稅後淨利19.5億元；台新人壽9月稅後淨損0.2億元，主因9月新台幣升值致兌換損失增加，累計稅後淨利18.9億元，較去年同期增加，主要是今年股票資本利得影響。新光金9月也由虧轉盈，單月自結稅後盈餘9.59億元，年成長214%，累計前9月稅後盈餘197.72億元 ，相較去年同期虧損6.83億元，今年累計獲利持續呈現轉虧為盈態勢，每股稅後盈餘（EPS）為1.24元，其中子公司新光人壽9月稅後純益2.58億元，累計前9月稅後賺115.73億元。