我是廣告 請繼續往下閱讀

▲該款帶魚酥產品為貼牌加工品，同規格產品在中國僅販售人民幣4.5元，折合台幣約20元，走私來台後利用「高雄海產美食」名義，一包以16倍的價格、333元販售。（圖／市議員張博洋提供）

高雄市議員張博洋今(11)日在高市議會質詢時指出，中國帶魚酥近期在社群平台利用多個空殼粉絲專頁投放廣告，標榜「高雄美食」及健康可口的介紹，且以高於當地16倍價錢販售，要求高市府徹查。市長陳其邁則回應，衛生局已經移請治安機關查察食品標示不實狀況，消保官也會與民眾聯繫相關求償。近日部分網路社群平台出現「高雄美食帶魚酥」廣告，市議員張博洋發現實際購買後，竟是中國大陸製、貼牌加工品，售價高於當地16倍，且沒有食品檢驗認證、輸入許可證及進口商資訊，且中國如今用高關稅封鎖台灣出口農漁產品，卻將自家產品透過走私入台，不只對市民健康有疑慮，更是對農漁民一大損害。張博洋表示，中國的農漁加工品走私來台，佯裝成「高雄海產」、「高雄美食」，並且一包以16倍的價格販售。吸引消費者點選購買，但他實際點進網站發現是一頁式的購物網站，沒有任何產品產地資訊，產品包裝皆為簡體字、產地則是山東省，沒有台灣食品檢驗認證、沒有輸入許可證及進口商資訊，足以證明產品從中國走私進口。張博洋說，該款帶魚酥產品為貼牌加工品，同規格產品在中國僅販售人民幣4.5元，折合台幣約20元，走私來台後利用「高雄海產美食」名義，一包以16倍的價格、333元販售。另外帶魚酥包廠商的寄件廠商，更是常見的詐騙包裹廠商，不僅消費者權益受損，食安更是一大疑慮，皆違反台灣地區與大陸地區貿易許可辦法、商品標示法、食安衛生管理法。張博洋認為，呼籲高雄市政府應積極查緝，保護消費者食品安全及消費者權益。並且應跨局處整合及跨中央機關事務，應共同合作喝止，推動更完善的食安管理機制，維護台灣本土、高雄在地漁產品的聲譽。高雄市衛生局表示，將主動對產品發貨地點業者進行查察，並移請司法單位進一步追查。若買到問題產品應立即向各地方衛生局檢舉。倘有消費或爭議問題，撥打消費者專線1950，市府消保官可協助洽業者進行協調。衛生局也提醒消費者「一頁式廣告」，實在虛實難辨，最好的方式就是認明品牌，對問題食品網站勿網購，提醒採購網路食品應認清完整包裝標示之下列事項，以確保食的安全：1.繁體中文標示。2.品名。3.內容物名稱。4.淨重、容量或數量。 5.製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址。6.有效日期。7.原產地（國）。8.營養標示。9.食品添加物名稱。10.含基因改造食品原料。11.其他經中央主管機關公告之事項。