我是廣告 請繼續往下閱讀

一名義大利犯下汽車租售詐騙案，總金額超過3000萬歐元（約新台幣10億元）的西班牙籍詐騙男子，遭義大利媒體指稱，近期逃來台灣，藏身在台北。針對此消息，我國警政署刑事局今日回應，強調目前尚未接獲義大利方面和移民署通報，移民署也表示未接獲義方通報。綜合外媒報導，這名西班牙及詐騙男子名為奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），過去曾在義大利北部城市特倫托（Trento）成立公司，擔任西班牙知名租車業者Autoclick分支機構。然而，詐騙男以假出租真轉賣的方式，將1180輛車轉賣給不知情第三者，車輛被銷往海外。義大利媒體「晚郵報」（Corriere Della Sera）10日在報導中提到，義大利特倫托警方在2020年破獲這起詐騙案，檢察官要求起訴48歲公司負責人奧納德，但自2019年5月開始，奧納德就下落不明，西班牙政府也對奧納德發布國際通緝令。報導更指出，義大利檢方研判，奧納德曾一度逃往巴拉圭，最近則應該在台灣台北。對於義大利媒體這項說法，刑事局今天對此回應，尚未接獲義方、移民署或其他執法單位通報，了解案情中；移民署也指出，尚未接獲義方或其他執法單位通報，目前尚在釐清了解案情。