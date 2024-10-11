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明年度總預算案卡關，立法院長韓國瑜邀朝野三黨團幹部與行政院長卓榮泰今（11）日中午吃「和解飯」，但傳出行政院未準備解決方案而破局。台灣民眾黨痛批賴清德總統國慶演說只是嘴上講講，國慶一結束，馬上自打臉，民進黨利益與面子擺中間。民眾黨表示，賴清德雙十國慶發表上任首次國慶文告，致敬民眾黨主席柯文哲的政治理念，大談「國家利益大於政黨利益，不能凌駕於人民的利益。」但顯然賴清德只是嘴上講講，國慶一結束，馬上自打臉，民進黨利益與面子擺中間。民眾黨指出，上個會期，立法院才三讀通過了《原住民保留地禁伐補償條例》，但是原民會卻沒有依法編列足額的預算。其他如「提高公糧收購價格」、「健保平均點值0.95」等立院通過的決議案，行政院也通通沒編。立法院只能「依法」將總預算案退回程序委員會，請行政部門重新編列。民眾黨表示，在中華民國歷史上，包含85、90、102年度中央政府總預算案、88年下半年及89年度中央政府總預算追加(減)預算案，共有七次是經由立法院院會退回總預算，最後行政院都是乖乖檢討再送回立法院，審議通過，這就是民主法治國家最重要的原則「依法行政」，也是「民主法治和獨裁」之間最大的差別。民眾黨指出，現在的民進黨可以悍然拒絕執行三讀通過且公告施行的法案，公然踐踏法治國原則；民進黨政府也沒有認錯的勇氣，用盡一切力量只想硬幹到底。他們處心積慮的安排了一場「和解飯」，帶了兩串香蕉來，只是蹭了人民一頓飯，結果一事無成。其實，執政黨與行政部門該做的，不是企圖透過飯局喬事，更不該顛倒是非，把在野黨的誠意醜化成「密室協商」。民眾黨提到，民眾黨立院黨團是在立法院長韓國瑜的邀請下，希望能夠協助政府政務運作、儘速化解僵局。雖然民進黨政府無能也無力解決問題，但我們不會放棄、更不可能放水，民眾黨立院黨團將嚴格督促政院「依法行政」，並將卓榮泰所說的：「預算編列不能浪費公帑」奉為圭臬，牢牢看緊人民每一分納稅錢。