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▲評審砲轟綜藝類節目，讓資深主持人吳宗憲表示不滿。（圖／中天）

▲演技精湛的太保，也曾獲頒香港電影評論學會大獎最佳男主角獎。（圖／采昌）

▲范曉萱（右）、製作人許常德的歌曲《I Promise》奪下「主題歌曲獎」，卻爆出不符合報獎資格。（圖／翻攝保庇線上祈福YT）

▲68歲龍劭華曾獲得2座金鐘獎肯定，曾公開表達對金鐘獎不滿。（圖／NOWnews資料照）

▲羅志祥擊敗前輩獲得金鐘獎，被質疑是靠好友小馬的關係。（圖／記者鄭孟晃攝）

第59屆金鐘獎頒獎典禮將於18、19日登場，這場年度盛會眾所矚目，從宣揚政府形象到表揚優秀電視作品，隨著時代進步必須不斷變遷，經由眾人討論調整入選資格，並增設、刪減獎項，演變至今改為戲劇、節目類分隔兩日頒獎，儘管歷屆以來都有不少爭議，這都是盛會必須面臨的挑戰，《NOWnews今日新聞》整理出金鐘獎歷屆5大爭議，如吳宗憲曾因無人入圍獎項砲轟評審團，工作人員拿錯信封讓太保成最慘男配角等，帶領大家回顧榮耀之路求新求變的歷程。金鐘獎聽從演藝圈業者建議，獎項不斷增減，每個獎項約有5個入圍者，卻在第50屆意外出現從缺現象，當年恢復增設的戲劇類新人獎，評審們認為新秀表現不夠優秀，16人報名最後無人入圍，連綜藝類類目也僅有3個音樂類節目角逐，評審代表藍祖蔚嚴厲批評：「品質低落、創意不足、娛樂不夠、知識沒有」，一度有人提議全部從缺，引起綜藝大哥吳宗憲不滿，霸氣反擊要求評審團道歉，之後在頒獎典禮上以脫口秀發表己見，力挺台灣綜藝節目，引發網友關注。頒獎人蒞臨盛會，難免會因緊張唸錯名字鬧烏龍，但2007年金鐘獎最佳戲劇男配角頒獎時，卻因工作人員拿錯信封，將原定得獎人太保（張嘉年）的名字誤植為張國柱，直到頒獎典禮都結束後才發現，差點就讓太保錯失殊榮。評審發現錯誤後，決定將兩人並列獲獎，事後補頒獎座給他。太保沒有責怪主辦單位，大方表示「得獎就是榮耀」，未能上台講感言也不介意。其實太保早在1984年遇上烏龍事件，主辦單位本來提名黃栢文以《公僕》入圍金馬獎最佳男配角，公布後發現弄錯入圍名單，才改回太保的名字，一連遇上2次頒獎典禮鬧烏龍，也被網友笑稱是史上最慘男配角。第57屆金鐘獎的「主題歌曲獎」，原本頒給《良辰吉時》的歌曲〈I Promise〉，但根據報獎資格規章，主題歌曲獎必須是專門為該戲全新創作之歌曲，但這首由歌手范曉萱、製作人許常德在2021年的創作，原本是為大甲媽祖遶境活動創作的開幕曲，之後才被選為《良辰吉時》主題曲，引起網友熱議，最後文化部決議取消得獎者資格，改由《俗女養成記2》的〈蚵仔麵線〉遞補為得獎者。已逝金鐘視帝龍劭華，獲得2次金鐘獎獎項肯定，講話直率不遮掩的他，曾以大砲個性砲轟評審，2011年與潘瑋柏同時入圍金鐘獎最佳男主角，原本呼聲極高，沒想到評審以鼓勵新人為由，最後爆冷把獎項頒給潘瑋柏，讓龍劭華怒氣炮轟：「這金鐘一文不值，是個大便。」潘瑋柏因壓力太大，事後在慶功宴上爆哭，兩人隔年在頒獎典禮碰頭，潘瑋柏刻意親吻龍劭華，趣味互動終於破冰，龍劭華改口說：「他真勇敢，我愛死他了。」但2018年盧廣仲以《花甲男孩轉大人》得到金鐘新人、男主角雙料肯定，龍劭華再度放砲，「得新人獎已經很了不起，怎麼又來一個男主角？我困惑啊，我說這些都去吃大便啊！」誇張言論引發熱議。羅志祥（小豬）在第52屆金鐘獎時擊敗前輩吳宗憲等人，和愷樂以《娛樂百分百》獲得最佳綜藝主持人獎，他在台上講感言特別感謝好友小馬，事後在慶功宴上也透露小馬事先傳訊息說，但小馬身為綜藝類評審之一，此舉被質疑有外洩得獎名單嫌疑。他事後坦言的確投票給小豬，肯定對方主持風格新鮮，得獎實至名歸，基於鼓勵投給好友一票，還要吳宗憲好好加油，但否認自己的一票決定得獎結果，更不可能提前告訴對方自己擔任評審，畢竟大家都有簽保密條款，不可能提早洩漏身分