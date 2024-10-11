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長榮航9月合併營收達173.6億元，與去（2023）年同期合併營收164億元，年增率5.83%，客運營收105.6億元，貨運營收達47.6億元，累計今年1到9月合併營收達1644.5億元，較去年同期成長12.4%，寫下同期新高。長榮航表示，9月客運營收105.6億元，歐、美、澳長程航線維持穩定成長，其中加拿大、歐、澳航線整體載客率達9成。東南亞清邁、峴港及峇里島等旅遊航點，載客率達9成以上。日本旅遊需求暢旺且適逢中秋假期，載客率超過95%。此外，長榮航積極擴張運能，11/26起，桃園到西雅圖航線從每週7班增加到10班，整體北美航線將達每周87班飛航服務。長榮航表示，9月貨運營收47.6億元，主要是受惠各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞出口服飾與電子類產品及大陸電商貨量維持成長。另電子新品上市出貨潮帶動下，長榮航空充分運用貨機及客機腹艙運能，積極攬收高價貨源，使得整體貨運表現持續價量齊揚，接下來將進入航空貨運旺季，預期貨運表現將穩健增長。