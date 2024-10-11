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曾榮獲兩屆三壘手金手套、最佳十人三連霸，更連續三年拿下盜壘王獎項的39歲樂天桃猿林智平，今年重新出發再現屬於他的拚戰精神，下半季打擊成績更是搶眼，林智平2007年中華職棒季後選秀會獲La New熊隊第四指名， 2009年在一軍開始出賽成為陣中內野主力，爾後也成為隊上不動三壘手，，是跑、打、守兼具的三拍子球員。，其中代打16個打數敲出9安、貢獻4分打點、打擊率0.563，屢為球隊建功拿下勝利，今年球季也獲得3次單場MVP。在2020年球季結束時，林智平已擊出931支安打，距離千安里程碑並不遠，不過2021年出賽機會銳減的情況下，達成千安看似變得遙遠。林智平今年重整旗鼓再戰新球季，打擊保持良好狀況，來到下半季火力升溫，