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山陀兒颱風重創高雄，高雄市政府統計，全市超過200間學校出現路樹、圍牆、教室輕鋼架倒塌災損，整座城市路樹倒塌或斷枝災情更高達2577件，工務單位疲於奔命修復趕工之際，深耕高雄郡都集團拋磚引玉，今(11)日在高雄市議長康裕成及副議長曾俊傑見證下，捐贈60萬元善款給高市府工務局與社會局助災後重建，此外，郡都集團也在風災後陸續支援10台抓斗車，協助工務局清運垃圾。郡都集團董事長唐承表示，山陀兒颱風行經路線重創高雄市區，災後看到市府十分有效率地加緊恢復市容，當中工務局與社會局的角色更是站在第一線清運殘枝垃圾，與協助經濟弱勢者申請災損補助。此次在高市議會議長康裕成及副議長曾俊傑穿針引線下，快速聯繫工務與社會局，分別各捐贈30萬元善款給予專款運用，希望拋磚引玉善舉能引起社會更多關注，將資源捐贈給高市府統籌分配，從恢復街景市容到補助弱勢重建家園等。郡都集團在此次風災中不僅出錢也出力，除捐款給市府，另派遣10台抓斗車次至仁武灣北公園以及鳳山公園協助清運。集團從成立至今長期落實取之社會，用之社會精神，贊助單位分5大方向，包括老人、小孩、貓狗、社區關懷與公部門支援回饋等，如近年來捐贈飼料給狗園、捐贈醫療物資給日照與養護中心、捐贈善款給屏山國小棒球隊與手球隊當訓練經費等，落實企業責任並點亮社會溫暖。郡都集團在2011年當時公司推案僅1億元，然而經歷12年努力，在2023年達到百億推案目標，唐承表示，不因善小而不為！此次會率先捐款給公部門，在於看到工務局與社會局站在第一線修復市容，服務弱勢民眾，然而災民因住家受損或停水停電問題，時有將情緒轉至公部門，然而若社會多一份體諒，自然而然紛爭也就會少一點，集團用行動力挺公部門，用愛與善良溫暖疲憊身心。