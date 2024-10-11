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▲《靈能的挑戰》關卡「故」當中，不是謎底的3號計程車「14084」一直被算命老師點名有鬼等靈動現象，許多老師猜3號車都答錯，引起觀眾好奇心。（圖/YT@Joeman）

▲Joeman直接找到司機林大哥並且搭乘他的車，在車上進行相關訪問，林大哥表示錄影結束後，車子停在路邊被撞、莫名被投訴都有。（圖/YT@Joeman）

▲司機林大哥透露《靈能的挑戰》首集謎底來賓簡大哥最近罹癌在做化療，家裡也出現狀況，讓Joeman在一旁傻眼起雞皮疙瘩。（圖/YT@Joeman）

《靈能的挑戰》最近掀起熱潮，被譽為是「台版《通靈之戰》」，開播至今已經來到第8集，目前已經準備進入團體戰的部分，總計有12位算命老師進入第二階段。而官方在日前播出第7集時，特別採訪了被許多算命老師說有鬼的另一台計程車車主林大哥，在《靈能的挑戰》前兩集當中，第一階段關卡「故」是由15位算命師來闖關，而令人感到神奇的是，有多位老師在感應時而《靈能的挑戰》在日前的第7集當中，Joeman也在節目尾聲找上該名3號計程車司機林大哥，並且坐上他的車與他聊天，Joeman續問：「那你有覺得毛毛的嗎？」林大哥則說：「還好啦！不至於啦！」Joeman也詢問：「那陣子除了停車在路邊被撞，還有什麼特別的故事？」而Joeman也詢問當時來錄影的其他車主是否都是朋友，司機林大哥也表示大家都互相認識，Joeman聽完司機大哥的一番話後在旁邊傻眼表示：。司機大哥則表示：「簡大哥還是有傳LINE跟我說他身體不舒服，我也想說不要去打擾他，讓他好好休息。」觀眾看完第7集之後也紛紛幫簡大哥集氣表示：、「這一段有特別在加前幾集留言討論敲碗的計程車，看出節目組跟Joeman的用心！簡大哥加油！早日康復哦！」，如果你對這類型題材有興趣的話，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！