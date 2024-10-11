《靈能的挑戰》最近掀起熱潮，被譽為是「台版《通靈之戰》」，開播至今已經來到第8集，目前已經準備進入團體戰的部分，總計有12位算命老師進入第二階段。而官方在日前播出第7集時，特別採訪了被許多算命老師說有鬼的另一台計程車車主林大哥，結果間接得知當時在第一集擔任謎底的車主，在錄完影後運勢不佳，不僅檢查身體發現罹癌，媽媽也有被詐騙的情況，讓Joeman感到相當的震驚。
-------以下有雷，請斟酌觀看------
算命師集體猜錯計程車之謎！Joeman實際採訪司機大哥
在《靈能的挑戰》前兩集當中，第一階段關卡「故」是由15位算命師來闖關，算命師必須透過車主的姓名以及過去微幅的故事背景，來推測7台計程車中，哪一台是節目方的真正謎底，結果最後只有3位老師過關。而令人感到神奇的是，有多位老師在感應時，都指出不是謎底的「3號計程車」車上有鬼，因而被磁場干擾猜錯答案，讓更多觀眾好奇，這台3號計程車到底經歷什麼。
而《靈能的挑戰》在日前的第7集當中，Joeman也在節目尾聲找上該名3號計程車司機林大哥，並且坐上他的車與他聊天，Joeman表示：「很多觀眾都在詢問3號計程車是否有什麼問題？阿你那天回家還OK嗎？」結果林大哥則回應：「還OK啦！只是車子停路邊被擦撞，修了幾萬塊的車子」Joeman續問：「那你有覺得毛毛的嗎？」林大哥則說：「還好啦！不至於啦！」
Joeman也詢問：「那陣子除了停車在路邊被撞，還有什麼特別的故事？」司機林大哥則說：「在錄影之後就有被客人亂投訴，也不知道是什麼原因，投訴也只寫了一句對不起然後打一顆星，感受上不好而已，不會覺得怎麼樣。」
《靈能的挑戰》錄影後運勢不佳！來賓驚傳罹癌、媽媽被騙錢
而Joeman也詢問當時來錄影的其他車主是否都是朋友，司機林大哥也表示大家都互相認識，話鋒一轉突然表示：「謎底車主簡大哥最近身體不好住院了，聽說是罹癌要化療，然後家裡也有點狀況，媽媽也被詐騙，一些家產賣光光。」
Joeman聽完司機大哥的一番話後在旁邊傻眼表示：「我現在起雞皮疙瘩耶，我現在在思考，我要不要回去看說，當初那一集選簡大哥的老師，或是看簡大哥八字的老師，有沒有人說他今年是流年，就是假設相信流年這件事，這樣今年算是很不順」。司機大哥則表示：「簡大哥還是有傳LINE跟我說他身體不舒服，我也想說不要去打擾他，讓他好好休息。」
觀眾看完第7集之後也紛紛幫簡大哥集氣表示：「沒想到Joeman真的有在看觀眾意見，跑去採訪3號司機大哥，非常的棒，祝福簡大哥早日康復」、「節目製作組非常用心，這一段一定是播出後才去安插的採訪，希望簡大哥一切平安，手術順利」、「這一段有特別在加前幾集留言討論敲碗的計程車，看出節目組跟Joeman的用心！簡大哥加油！早日康復哦！」
目前《靈能的挑戰》已經播到第八集，晉級的算命老師一共有12位，將進入命理團體戰的階段，如果你對這類型題材有興趣的話，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！
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算命師集體猜錯計程車之謎！Joeman實際採訪司機大哥
在《靈能的挑戰》前兩集當中，第一階段關卡「故」是由15位算命師來闖關，算命師必須透過車主的姓名以及過去微幅的故事背景，來推測7台計程車中，哪一台是節目方的真正謎底，結果最後只有3位老師過關。而令人感到神奇的是，有多位老師在感應時，都指出不是謎底的「3號計程車」車上有鬼，因而被磁場干擾猜錯答案，讓更多觀眾好奇，這台3號計程車到底經歷什麼。
而《靈能的挑戰》在日前的第7集當中，Joeman也在節目尾聲找上該名3號計程車司機林大哥，並且坐上他的車與他聊天，Joeman表示：「很多觀眾都在詢問3號計程車是否有什麼問題？阿你那天回家還OK嗎？」結果林大哥則回應：「還OK啦！只是車子停路邊被擦撞，修了幾萬塊的車子」Joeman續問：「那你有覺得毛毛的嗎？」林大哥則說：「還好啦！不至於啦！」
Joeman也詢問：「那陣子除了停車在路邊被撞，還有什麼特別的故事？」司機林大哥則說：「在錄影之後就有被客人亂投訴，也不知道是什麼原因，投訴也只寫了一句對不起然後打一顆星，感受上不好而已，不會覺得怎麼樣。」
《靈能的挑戰》錄影後運勢不佳！來賓驚傳罹癌、媽媽被騙錢
而Joeman也詢問當時來錄影的其他車主是否都是朋友，司機林大哥也表示大家都互相認識，話鋒一轉突然表示：「謎底車主簡大哥最近身體不好住院了，聽說是罹癌要化療，然後家裡也有點狀況，媽媽也被詐騙，一些家產賣光光。」
Joeman聽完司機大哥的一番話後在旁邊傻眼表示：「我現在起雞皮疙瘩耶，我現在在思考，我要不要回去看說，當初那一集選簡大哥的老師，或是看簡大哥八字的老師，有沒有人說他今年是流年，就是假設相信流年這件事，這樣今年算是很不順」。司機大哥則表示：「簡大哥還是有傳LINE跟我說他身體不舒服，我也想說不要去打擾他，讓他好好休息。」
觀眾看完第7集之後也紛紛幫簡大哥集氣表示：「沒想到Joeman真的有在看觀眾意見，跑去採訪3號司機大哥，非常的棒，祝福簡大哥早日康復」、「節目製作組非常用心，這一段一定是播出後才去安插的採訪，希望簡大哥一切平安，手術順利」、「這一段有特別在加前幾集留言討論敲碗的計程車，看出節目組跟Joeman的用心！簡大哥加油！早日康復哦！」
目前《靈能的挑戰》已經播到第八集，晉級的算命老師一共有12位，將進入命理團體戰的階段，如果你對這類型題材有興趣的話，《靈能的挑戰》每週三、五晚上6點在Joeman的YouTube頻道可以看到；東森超視33頻道則在10月11日起每週五播出，都可以準時收看並且給節目方意見哦！