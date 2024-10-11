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華航今（11）日公布9月營收，單月合併營收為160.09億元，月減9.8%、年增7.4%，寫下同期新高。Q3合併營收為521億元、年增9.3%，也寫下同期最佳。累計今年前3季合併營收1509.8億元、年增9.76%，寫下歷史最高紀錄。華航表示，9月客運收入94.46億元、年增2.41%，主要受惠國際旅運市場需求穩定，雖多數地區暑期旺季結束，歐洲地區旅運需求持穩，其中維也納、羅馬等營收年增幅最多，獨家布拉格航線也有逾85成載客率，皆挹注營收。針對短程航線方面，旅客喜愛的峇里島、沖繩、釜山等航線也推動客收成長。華航表示，目前積極布建客運航網，在重點航線持續增班，桃園-奧克蘭從12/2到明（2024）年2/16起增加為每週10班，桃園-札幌自12/13起到明年1/20增加為每週14班，以密集航班滿足多元旅運需求，掌握年終旺季客運商機。展望第4季，華航表示，訂位需求逐步湧現，目前歐洲及東北亞日本、韓國等訂位最踴躍，華航ITF線上旅展搶先開跑，即日起至11/15全航線最低77折起搶市，購票還有機會抽商務艙機票，是旅客搶便宜絕佳時機。在密集班次及線上旅展等銷售推波助瀾下，看好客運熱度將持續增加。貨運部分，華航9月貨運收入52.67億元、年增13.42%，受到中秋假期影響，各地出貨量較8月稍緩，惟月底因應季末效應拉抬相關貨量與貨收，使整體貨運表現與8月持平。隨著第4季傳統貨運旺季到來，年底購物季帶動帶動跨境電商量增加，與個人電子用品新品發表後換機潮等需求持續增加，相關包艙、包機及長期需求湧現，華航將充分利用客貨機運能，積極爭取高價貨源，在旺季期間持續擴大營收與獲利。