我是廣告 請繼續往下閱讀

7-Eleven日本母公司「Seven & i」集團近日證實，已收到OK超商加拿大母公司ACT集團（Alimentation Couche-Tard）的最新收購出價，收購金達到7兆日圓，約新台幣1.52兆元。Seven & i集團尚未回應將接受或拒絕收購提案，但立即在昨（10）日宣布分拆公司事業，將超商以外的非核心業務剝離。對此，《日本經濟新聞》表示，Seven & i想藉此提升企業價值，對抗收購案。《日本經濟新聞》報導，Seven & i集團總裁井阪隆一對收購案表示，「如果股東等利益相關人士提出的建議旨在提升企業價值，我們將認真應對」，這是井阪隆一首次公開對ACT集團收購提案發表看法。然而，Seven & i集團於今日成立中間控股公司「York控股」，負責整合運營伊藤洋華堂及集團旗下的超市事業、連鎖餐廳子公司Seven & i Food Systems、生活雜貨連鎖店Loft、和嬰兒用品品牌「阿卡將本舖」（AKACHAN HONPO）等零售與餐廳事業，York控股將納入Seven & i集團下的非超商業務企業，並於10月開始挑選外部企業，向其出售York控股的大部分股份。而根據重組進展情況，各公司也有可能獨立分割出去。而在拆分出York控股後，Seven & i集團將在明年更名為「7-Eleven Corperation（暫定）」，以明確表明聚焦於超商業務的方針。日經報導分析，Seven & i集團此舉旨在剝離超市、專賣店、餐飲等「非便利超商」部門，轉型為便利超商專營企業，消除企業集團（conglomerate）結構，提升股價。這實際上也是一種防範被收購的策略，會對ACT起到一定的牽制作用。不過，Seven & i集團最終是否會接受收購提案尚不明朗，除了金額是否滿足Seven & i集團期望外，Seven & i集團之前也曾指出，ACT的收購提案對於《美國競爭法》方面的問題上沒有進行妥當考慮，應是指OK超商併購7-Eleven恐造成反壟斷疑慮。