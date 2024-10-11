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2024 Takao Rock打狗祭自今（11）日起至13日登場，高雄流行音樂中心不僅邀請演出團隊多達56組，還祭出多項好禮活動，歌迷們只要購買音樂祭門票就有機會將做大獎汽車開回家，但卻遭發現，贊助商所提供的汽車是「中企品牌MG汽車」，引發不少網友反彈。高流表示，今年評估合作案時，考量所提供之汽車為主管機關核驗同意在台灣販售的車輛，因此同意合作。今年打狗祭與文化部合作，作為TTXC台灣文化科技大會音樂類主要活動，高流邀請演出卡司多達65組，規模創歷屆新高，還祭出多項好禮活動要讓粉絲玩得過癮，其中最大獎項是買音樂祭門票就能抽汽車開回家。未料，卻被眼尖網友發現，今年高流合作的車廠為中企品牌「MG汽車」，讓網友紛紛留言揚言退票。對此，高流表示，與MG汽車合作是早在今年6月前就已敲定的合作案，而MG也是國內中華汽車代理在台組裝的品牌，當時曾與多家國內車廠洽談時，只有MG有合作意向，加上當時經濟部並未祭出「自製率」限令，因此才會與MG合作；對於網友意見表達尊重，未來也會慎選合作企業，避免外界因素干擾到單純的音樂活動。不過，高市議員林智鴻則提醒主辦單位，中國的統戰手法隨時在進化，以商逼政看起來已是舊式，新式作法更柔軟、更細膩、更無孔不入，他們透過中資企業滲入政府活動，有可能成為新式的統戰伎倆，未來政府要隨時與時俱進、更要審慎以對。