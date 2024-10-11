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▲狗狗送醫後，突然蹲在醫院地板做出大便姿勢，接著開始拉出許多彩色小球，部分七彩水晶寶寶落在地板彈跳，讓周圍人全看傻眼。（圖／翻攝自TikTok）

美國科羅拉多州一隻流浪狗近日被救援，沒想到卻因曾受到飢餓，而誤將一袋水晶寶寶當作零食吃下肚，讓飼主嚇壞緊急送醫，狗狗也在獸醫院拉出滿地「彩虹便便」，經過手術後，狗狗幸運地撿回一命，並正在康復的路上。影片曝光後，讓不少網友看傻喊：「這可能是我看過最繽紛的便便了。」獸醫助理「@larenmciaren」近日在Tiktok發布影片，表示科羅拉多州阿瓦達動物緊急護理中心接到一個案例，一隻剛被救援的流浪狗，因曾受過嚴重飢餓，而誤將水晶寶寶當作零食，瞬間整袋大口吃下肚，主人完全來不及阻止。狗狗送醫後，突然蹲在醫院地板做出大便姿勢，接著開始拉出許多彩色小球，部分七彩水晶寶寶落在地板彈跳，讓周圍人全看傻眼。獸醫帶狗狗照X光後，發現水晶寶寶碰到水後，在狗狗的肚子裡膨脹成數百倍，有些已經被拉出來，但多數仍在腸胃中，需要透過手術清除。經過緊急手術之後，狗狗體內的水晶寶寶皆已順利取出，幸運地撿回一命，雖然仍非常削瘦，目前仍在康復中。影片曝光後，罕見畫面獲得650萬人前來朝聖，眾人紛紛驚呼「一開始以為是AI，更可怕的是這不是AI」、「這可能是我看過最繽紛的便便了」、「背後原因挺心酸的」、「希望狗狗能早日康復」。