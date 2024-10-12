我是廣告 請繼續往下閱讀

▲義大世界將於今（10）日特別延長營業時間至晚上20：00，從當天16：30起就有「義大萬聖趴」活動。（圖／義大世界提供）

▲麗寶樂園舉辦「萬聖扮裝享優惠」系列活動，還有小朋友們最愛的「萬聖扮裝來討糖」活動。（圖／麗寶樂園提供）

▲劍湖山界推出只要穿著小丑或鬼怪等萬聖節裝扮入場，門票可享優惠價299元，約是原價3折。（圖／取自劍湖山世界臉書）

▲小人國主題樂園也有變裝優惠。（圖／取自小人國臉書）

▲六福村主題樂園的「2024人偶墳場墓碑鎮」，正熱鬧展開中。（圖／取自六福村臉書）

十月除了有國慶日，也將迎接萬聖節到來，各大樂園依舊祭出多種優惠，並邀請民眾變裝入園，除了雙胞胎、或是雙人同行購票最低只要10元，也有穿著小丑或鬼怪等裝扮入場，享３折優惠。即日起～10/13（日）期間，雙人入園可享優惠，第１人購買全票899元，第二人門票只要10元，平均下來每人只要455元就能暢玩！園區15：40會有「可可島驚魂記」萬聖主題遊行。另外，今（12）日還將特別延長營業時間至晚上20：00，從當天16：30起就有「義大萬聖趴」活動，邀請YOYO台香蕉哥哥、酪梨姐姐，以及人氣女團HUR輪番上場表演。即日起～11月3日（日），麗寶樂園舉辦「萬聖扮裝享優惠」活動，凡穿著萬聖節扮裝入園，即可購買1,399元萬聖雙人套票 (原價2,600元) 或1,199元親子套票 (原價2,300元)，門票下殺近五折，還有小朋友們最愛的「萬聖扮裝來討糖」活動，可在園區指定地點向工作人員討糖，遊客還可報名參加「萬聖扮裝大遊行」在華麗的遊行隊伍中與怪物、巫師們一同遊樂。天空之夢摩天輪也是即日起至11月3日推出「萬聖主題車廂」，讓遊客隨機搭上充滿搞怪裝飾的可愛造型車廂，當夜晚來臨，「搞怪萬聖燈光秀」每晚19:00起於摩天輪上演，讓超萌可愛的南瓜精靈點亮台中夜空。即日起～11月3日（日）萬聖節活動期間的每週五、六、日，只要穿著小丑或鬼怪等萬聖節裝扮入場，門票可享優惠價299元，幾乎等於打３折，２名同行夥伴也可享受半價優惠，門票只要499元。10月萬聖變裝優惠，即日起～10月13日（日）期間有３大活動，16歲以下穿著「橘、黑、紫」任意顏色上衣（面積須達80%以上，）並配戴巫婆帽或惡魔髮箍，現場購票只要優惠價166元！門票原價950元，等於幫妳現省784元。加碼再送萬聖限定爆米花１桶（價值190元）。變裝並帶上南瓜造型桶，到園區指定商店大聲說出「來搗蛋就給糖」，還能獲得彩色魔法糖。參加樂園尋寶活動，找到寶藏卡就可到入口服務台兌換神秘限定好禮。「2024人偶墳場墓碑鎮」熱鬧展開中，即日起～11月17日（日）期間，都能扮裝入園一起狂歡。並享有變裝優惠，只要變裝部位達全身的70%，就享有599元優惠價。即日起～10月13日（日）歡慶雙十節也推出「雙胞胎優惠」，只要你是雙胞胎，現場購票時出示身分證件，門票即享雙人1,010元優惠價（原價2,398元），每人不到半價就能玩，每人只要505元，兩人現省1388元。不是雙胞胎也沒關係！雙人同行於現場購票，第一人購買成人票1,199元，第二人加購價只要100元，等於每人650元也是超划算。