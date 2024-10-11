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▲首度網羅日本三大名城之一的熊本城，展出各式特色物產及熊本當地百年工藝榻榻米，並設打卡送精美禮物。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.11)

▲新光三越台中店「日本商品展」開展， 吸引大批消費者湧入。（圖／記者金武鳳攝，2024.10.11)

新光三越台中店周年慶如火如荼展開，連日來吸引大批消費者湧入，業者打鐵趁熱，即日起加碼推出「日本商品展」，並首度以日本南九州美食為主題，帶來日本直送的庶民美食和夢幻甜點逾60家，包括初登場的奧芝商店與札幌湯咖哩等14家美食，以及夢幻蘋果糖等排隊甜點名隊，由於神級美食齊聚，業者初估14天營業額可上看5000萬元。即日起至10月23日在10天空劇場熱鬧登場的日本商品展，名店齊聚，不僅首度網羅日本三大名城之一的熊本城各式特色物產及美食，更首創AI侍酒師替消費者推荐合意的日本酒，眾多全新美食體驗，就是要讓消費者不出國，在台灣就能體驗濃厚的日本文化風情！其中，獨家初登場首推職人實演，北海道最夯的濃郁湯咖里名店「奧芝商店」，是北海道旅遊必訪名店，還有中部獨家初登場的頂級伴手禮，例如風靡全日本的紀之國屋蘋果派，採用富士蘋果與北海道奶油製作，讓人一吃上癮。尤以夢幻甜點蘋果糖，糖霜包裹蘋果，集視覺與味覺一大享受，10日首賣即創下單日賣出800顆紀錄。今年首度網羅日本三大名城之一的熊本城，展出各式特色物產及熊本當地百年工藝榻榻米，展區規劃可愛的熊本熊部長辦公室打卡新地標，新光三越會員限定免費兌換熊本熊紙帽及團扇，帶您一覽道地美味與文化的雙重體驗！不僅如此，線上日本展同步展開品享美味，只要在新光三越APP扣點，即可領取日本商品展100元抵用券或扣500點兌換「故宮博物院南部院區參歡券」，及超過10款道地特色美食限時2件5折、18日至23日還有每日限搶日式甜點買一送一，絕對一定不能錯過。消費滿額還有機會抽「相鐵飯店台北西門雙人單晚住宿券」限10名，以及「台灣虎航桃園花卷來回機票┼岩手縣花卷溫泉飯店住宿券」一名。