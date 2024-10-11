2024年中華職棒季後挑戰賽即將開打，明（12）日起將由統一獅和樂天桃猿展開5戰3勝的系列賽對決，統一擁有第1、3、4場主場賽事，分別為在臺北大巨蛋及台南棒球場進行主場賽事，截止至今日中午目獅隊前兩場主場賽事預售近17000張。G1先發投手為古林睿煬（統一）對決威能帝（桃猿），《NOWnews》也為讀者賽事以及轉播方面的資訊。
⚾G1先發投手資訊
古林睿煬本季出賽21場全部先發，主投125局，防禦率僅有1.66，飆出150次三振，成績優異。其中他有6場先發對決桃猿，戰績為2勝1敗，防禦率2.57，送出35次三振，壓制力優異。
至於威能帝本季則是出賽25場，主投151.2局，防禦率為3.50，送出113次三振。對上統一獅他的成績特別優異，2勝0敗，防禦率僅2.67。
⚾▍賽事資訊 ▍
Game1▸▸10.12㊅ 17：05 猿vs獅 #臺北大巨蛋
Game2▸▸10.13㊐ 17：05 獅vs猿 #樂天桃園棒球場
Game3▸▸10.14㊀ 18：35 猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行
Game4▸▸10.15㊁ 18：35 猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行
✪ 本系列採五戰三勝，統一獅1：0領先開打
✪ 臺北大巨蛋 現場售票13:00，開放進場14:00
✪ 台南棒球場 現場售票15:00，開放進場16:00
以下為中職轉播資訊：
⚾有線電視
緯來電視網 ：中信兄弟
DAZN ：、樂天桃猿主場
博斯頻道 ：統一獅（全主場）
MOMO ：統一
中華電信 MOD
愛爾達體育家族：中信兄弟
DAZN ：樂天桃猿主場賽事
博斯頻道：統一獅（全主場）
⚾網路直播平台：
LINE TODAY（免費）：味全龍、富邦悍將、統一獅
MyVideo （免費）：富邦悍將、統一獅
CPBLTV
DAZN:中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、樂天桃猿（六隊都有）
Twitch ：
中信兄弟 https://twitch.tv/brothers_baseball
樂天桃猿 https://twitch.tv/dazntw1
Hami Video ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
歡樂看Fain TV ：味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅
ELTA.tv ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將
LiTV線上影視 ：統一獅
四季線上4gTV ：統一獅
亞太電信GtTV ：統一獅
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古林睿煬本季出賽21場全部先發，主投125局，防禦率僅有1.66，飆出150次三振，成績優異。其中他有6場先發對決桃猿，戰績為2勝1敗，防禦率2.57，送出35次三振，壓制力優異。
至於威能帝本季則是出賽25場，主投151.2局，防禦率為3.50，送出113次三振。對上統一獅他的成績特別優異，2勝0敗，防禦率僅2.67。
⚾▍賽事資訊 ▍
Game1▸▸10.12㊅ 17：05 猿vs獅 #臺北大巨蛋
Game2▸▸10.13㊐ 17：05 獅vs猿 #樂天桃園棒球場
Game3▸▸10.14㊀ 18：35 猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行
Game4▸▸10.15㊁ 18：35 猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行
✪ 本系列採五戰三勝，統一獅1：0領先開打
✪ 臺北大巨蛋 現場售票13:00，開放進場14:00
✪ 台南棒球場 現場售票15:00，開放進場16:00
以下為中職轉播資訊：
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MOMO ：統一
中華電信 MOD
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中信兄弟 https://twitch.tv/brothers_baseball
樂天桃猿 https://twitch.tv/dazntw1
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