2024年中華職棒季後挑戰賽即將開打，明（12）日起將由統一獅和樂天桃猿展開5戰3勝的系列賽對決，統一擁有第1、3、4場主場賽事，分別為在臺北大巨蛋及台南棒球場進行主場賽事，截止至今日中午目獅隊前兩場主場賽事預售近17000張。G1先發投手為古林睿煬（統一）對決威能帝（桃猿），《NOWnews》也為讀者賽事以及轉播方面的資訊。

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G1先發投手資訊

古林睿煬本季出賽21場全部先發，主投125局，防禦率僅有1.66，飆出150次三振，成績優異。其中他有6場先發對決桃猿，戰績為2勝1敗，防禦率2.57，送出35次三振，壓制力優異。

至於威能帝本季則是出賽25場，主投151.2局，防禦率為3.50，送出113次三振。對上統一獅他的成績特別優異，2勝0敗，防禦率僅2.67。

▲樂天桃猿先發投手威能帝本季兩度演出完投勝。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲樂天桃猿先發投手威能帝。（圖／記者葉政勳攝 ）

▍賽事資訊 ▍

Game1▸▸10.12㊅ 17：05 猿vs獅 #臺北大巨蛋
Game2▸▸10.13㊐ 17：05 獅vs猿 #樂天桃園棒球場
Game3▸▸10.14㊀ 18：35 猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行
Game4▸▸10.15㊁ 18：35 猿vs獅 #臺南棒球場 ＊視賽況進行
✪ 本系列採五戰三勝，統一獅1：0領先開打
✪ 臺北大巨蛋 現場售票13:00，開放進場14:00
✪ 台南棒球場 現場售票15:00，開放進場16:00

以下為中職轉播資訊：

有線電視

緯來電視網 ：中信兄弟

DAZN ：、樂天桃猿主場

博斯頻道 ：統一獅（全主場）

MOMO ：統一

中華電信 MOD

愛爾達體育家族：中信兄弟

DAZN ：樂天桃猿主場賽事

博斯頻道：統一獅（全主場）

網路直播平台：

LINE TODAY（免費）：味全龍、富邦悍將、統一獅

MyVideo （免費）：富邦悍將、統一獅

CPBLTV 

DAZN:中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、樂天桃猿（六隊都有）

Twitch ：

中信兄弟 https://twitch.tv/brothers_baseball

樂天桃猿 https://twitch.tv/dazntw1

Hami Video ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅

歡樂看Fain TV ：味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅

ELTA.tv ：中信兄弟、味全龍、台鋼雄鷹、富邦悍將

LiTV線上影視 ：統一獅

四季線上4gTV ：統一獅

亞太電信GtTV ：統一獅
 

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