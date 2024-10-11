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▲五月天下個月將前往花蓮舉辦公益演唱會，為花蓮注入生氣。（圖／相信音樂提供）

亞洲天團五月天近日在中國大陸成都舉辦「5525回到那一天」巡迴演唱會，最後一場碰上大雨，成員們陪著觀眾一起淋濕了，沒想到今（11）日阿信就在IG透露，自己回來之後就生病了，但為了不讓粉絲擔心，他也強調「現在完全好了」，希望粉絲也可以注意健康，「為我珍重，為你加油！」不過歌迷看了仍相當心疼，表示「你要好好保重」、「記得照顧好自己，別讓我們擔心！」阿信今天上午在IG透露，回到台灣之後，生了一個小小的病，他沒有透露太多病況，不過強調現在已經完全康復了，希望大家不要為他擔心。因為近來天氣逐漸轉涼，他也很關心歌迷的狀況，「大家都有健健康康的嗎？」希望大家要照顧好自己的身體，「為我珍重，為你加油！」不少粉絲看了仍相當不捨，表示「那你照顧好自己，別讓我們擔心！！長命百歲」、「嗚嗚，我們都要把自己照顧好，下次見面要是一個健健康康的自己」、「要照顧自己啊，後面還有好多場要唱呢」、「哥請好好保重身體，我們也會好好照顧自己的」、「我才剛感冒，你怎麼也生病了，我們都要照顧好身體。」而五月天近來也行程滿檔，除了準備年底跨年演唱會，以及明年新加坡國家體育場的演出，日前也宣布11月1日至3日將舉辦「2024 Just Love It！一路向東」演唱會，他們將從高雄一路唱到花蓮，希望延續擁抱愛心、傳遞正能量的精神，號召樂迷從高雄一路前往花蓮投入愛心，分享演唱會的熱情與音樂的正面力量。屆時也不只五月天開唱，還有劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭 Fran、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿等人均無酬演出，期望為遭到天災重創的花蓮注入生氣，替當地加油打氣，演唱會也採免費入場，希望共襄盛舉的觀眾，可以把原本購買演唱會門票的花費，用在當地食衣住行等消費上，以實際行動回饋當地。