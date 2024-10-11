我是廣告 請繼續往下閱讀

陳晨威締造中職史上新紀錄！樂天桃猿今（11）日在主場迎戰統一7-ELEVEn獅，由於樂天陳晨威以143支安打，緊追在統一邱智呈之後，讓總教練林岳平在賽前受訪時直言：「不會讓他有球打。」在今（11）日樂天、統一比賽開打前，獅隊外野手邱智呈累積敲出145支安打，暫居安打王寶座，而樂天外野手陳晨威則以143支安打緊追，只落後2支安打。如同林岳平賽前所言，陳晨威首打席面對先發宋文華，雖然擊出2次界外球，但仍遭到四壞球保送。然而，值得一提的是，中職史上過去有3人單季達成「10支三壘安打、10支全壘打、20次盜壘成功、50分打點」，分別是1996年的統一獅洋砲羅偉、2014年中信兄弟的張志豪，以及今年的陳晨威，如今再度創造史無前例的紀錄。