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國科會日前公布三大科學園區營業額，2024年1月至8月南科產值達1兆3,051億元，營業額相較去 (2023) 年同期成長4成，產值躍居國內科學園區龍頭。台南市政府持續打造友善投資環境。市長黃偉哲表示，南市府將從行政上要求各權管機關主動關懷、跟催、協助與強化橫向聯繫，以協助廠商落實投資，一同為台南經濟注入新動力。根據南市府經發局的統計，南市府108年迄今，共新增1,611投資案，吸引2,154億元投資額，增加超過5萬個就業機會，吸引如Garmin、聲寶、聯詠科技、家碩、保時捷、三井outlet、亞果遊艇等製造業、高科技及服務業廠商進駐，市府團隊將持續招攬優質企業投資台南，增加在地就業機會、創造經濟繁榮。黃偉哲表示，台南半導體產業聚落完整，加上市府積極推動環境整備，從基礎建設、生活機能建構等，打造適合工作與生活的優質環境，方便企業投資並吸引優秀人才就業，並與中央相關機關、產業公會、台水、台電及天然氣公司等，保持溝通合作交流管道，協助解決廠商遭遇之各項問題。此外，黃偉哲也要求市府定期或不定期針對投資障礙召開跨局處會議，從行政上要求各權管機關主動關懷、跟催、協助與強化橫向聯繫，以協助廠商落實投資，一同為台南經濟注入新動力。經濟發展局長林榮川表示，配合中央能源轉型政策及2050淨零碳排目標，半導體產業對於再生能源的需求日益增加，台南擁有豐沛再生能源供給能量，目前太陽光電備案容量已超過4.6GW，年減碳量超過300萬噸，位居全國之冠。市府將持續配合中央政策，透過能源轉型、淨零目標的推動，以滿足企業RE100、用電大戶綠電以及國際供應鏈需求，歡迎國內外優質企業投資台南。