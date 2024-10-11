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▲海洋委員會主任委員管碧玲(右3)，由海洋保育署署長陸曉筠(右2)陪同，到蘭嶼巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪擱淺擱現場，為現場人員加油打氣。(圖／海洋保育署提供)

▲巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪擱淺，工作人員進行殘油抽除作業。(圖／海洋保育署提供)

▲巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪擱淺，船上19名外籍船員全數獲救的情形。(圖／海巡署艦隊分署提供)

巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪於山陀兒颱風侵台時，在蘭嶼西南方海域18浬處，因機艙進水擱淺，船上19名外籍船員全數獲救，海洋保育署已在該貨輪圍設攔油索及吸油棉索，以降低海洋污染的風險。巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪總噸為43498噸，存油是柴油(MGO)25噸、低硫燃油(VLSFO)229噸及70.5公噸滑油，屬於第2級的海污應變層級，載運水淬高爐碴67500噸，自中國曹妃甸港前往新加坡，於10月1日山陀兒颱風侵台時，在我國東部蘭嶼西南方海域18浬處，因機艙進水擱淺在蘭嶼龍門港東南側約0.17浬處，船上19名外籍船員，經海巡署派遣艦隊分署南部機動隊高雄艦及空勤總隊直升機趕往救援，全數獲救。海洋委員會海洋保育署於該輪擱淺後，立即成立海洋污染應變小組，積極應處此一事件，由工作人員進行殘油抽除等作業，並持續監測周遭海域水質及生態調查，以降低海洋污染風險。海洋委員會主任委員管碧玲於今(11)日，由海洋保育署署長陸曉筠陪同，到蘭嶼巴貝多籍BLUE LAGOON貨輪擱淺擱現場，除了為現場人員加油打氣外，亦指示船舶及平台船攔油索圍設務必確實，監控要到位，並嚴格要求P&I保險公司及外籍顧問需提供殘貨及船體移除處置方式、移除期程規劃及所需時間，後續移除及監測，可透過即時新聞發布，搭配照片對外界清楚說明，避免外界恐慌。海洋保育署署長陸曉筠表示，該事件發生後迄今，海保署已參加交通部航港局召開的14次應變會議，啟動了46次油污擴散模擬、8次衛星監控及1次無人機空拍，尚未發現油櫃中的油品洩漏，亦僱用潛水員進行的水下攝影，發現船艙破裂處外有礦砂沉積，但未發現沉積重油。陸曉筠說，海污應變資材已於10月4日海運交通恢復時運往蘭嶼，包括1505米攔油索、22箱片狀吸油棉、117包條狀吸油棉及301包吸油棉索等資源，以確保現場應變量能充足，海保署人員於5日抵達事故現場，在該輪周圍佈設500米攔油索及在該輪3號至5號貨艙佈設吸油棉索，在抽油完成前完成3道防護措施，並於港嘴備便攔油索，以因應油污外洩時，避免開元港遭受污染。陸曉筠指出，海洋保育署將持續與交通部航港局、海巡署、漁業署、台東縣政府及蘭嶼鄉公所等相關單位密切合作，督促船東及P&I保險公司以最快速度完成貨物及船體的移除作業，後續將進行長期海域生態監測，並盡可能減少對海洋環境的衝擊。