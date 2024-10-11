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▲樂天桃猿外野手陳晨威。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.14）

2024年球季中職職棒安打王確定提前底定，根據多家媒體報導，在今（11）日賽前統一獅總教練「餅總」林岳平表示，不會給樂天桃猿野手陳晨威上場打擊的機會，以此保護自家球員邱智呈的安打王寶座優勢，對此陳晨威也表示理解。陳晨威本季敲出143支安打，在10月1日對戰富邦悍將的比賽單場5支4，大幅提升成績，只可惜最後3戰共計13打數1安打，最終成績被反超，今天是例行賽最終戰，統一獅不給他打擊機會，因此也宣告與安打王無緣。至於邱智呈本季敲出以145支安打，他在今天之前的最後4場比賽，共14打數敲出10支安打，也藉此「超車」陳晨威，在今天賽前領先對手2安，再加上主帥林岳平力挺，他也確定拿下本季安打王。中華職棒前兩季的安打王分別為味全龍的劉基鴻（136安）和樂天桃猿的林立（140安），而史上單季最多安紀錄則是由王柏融在2016年所創下的單季200安。