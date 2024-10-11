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▲姜哲遠是南韓國民熊貓「福寶」的飼養員。（圖／記者李政龍攝）

▲姜哲遠透露60歲就要退休。（圖／記者李政龍攝）

南韓熊貓紀錄片《再見，福寶》感動海內外觀眾，台灣上映後已累積1300萬票房，片中負責照顧「福寶」的飼養員「姜爺爺」姜哲遠特地來台宣傳，今（11）日下午5點35分一現身西門町影廳，現場500人熱情尖叫迎接，姜哲遠也開心比出各種可愛姿勢，也跟媒體透露再過4年就要退休。姜哲遠一現身西門町影廳，開心比出熊貓、臉頰愛心、手指愛心的手勢，還加碼比出熊貓的耳朵，更撂中文表示：「大家晚上好，我叫姜哲遠，我大熊貓的飼養員，『福寶』的爺爺，我願意『福寶』的健康還有寶家族的健康，你們的健康...你們的.....太感謝你們！」他很感謝台灣觀眾對「福寶」的支持，自己也因此爆走紅，「我多虧了『福寶』讓我變有名，但我只是想做好照顧『福寶』的工作，我現在也適應（人氣），我以後也會好好要照顧好『寶家族』的。」姜哲遠當飼養員當了37年，職涯中接觸過很多熊貓，但是「福寶」4月被送回中國最讓他印象深刻，紀錄片中，他最後還忍不住情緒潰潰大哭。姜哲遠受訪表示：「我經歷了很多次跟動物分離的狀況，這次我也知道，熊貓一定要送回去中國，在牠出生時我就有心理準備了，所以為了分離，我要對牠更好，分開的時候我沒有後悔。看『睿寶』、『輝寶』（福寶的妹妹）都會想起『福寶』，我也常常叫錯名字，看著『睿寶』叫『福寶』，因為我腦海裡都是『福寶』。」「福寶」對姜哲遠來說，是愛的存在，因為牠是韓國第一隻自然繁殖成功的熊貓，「一開始『愛寶』、『樂寶』（福寶爸媽）來韓國時，我的夢想很小，只是想讓韓國人看到自然繁殖成功的第一隻熊貓，很開心，但更多的是壓力，不知道能不能平安好好照顧到牠（福寶）長大，但有全國人民陪我一起照顧，所以『福寶』讓我感受到『是因為愛而感到的存在』。」姜哲遠今年55歲，他透露韓國的退休年齡是60歲，如果政策沒有變的話，再過4年多就會退休，他也幽默表示：「但不知道愛寶樂園在這之前會不會解僱我？開玩笑的！」問及體力，他自豪「還抱得動熊貓」，因為他每天都會自律運動、健康管理，讓自己的狀態維持到最好。《再見，福寶》目前在韓的觀影人次是25萬，他他當時立下公約，若破40萬（票房約台幣1.2億元），就要在愛寶樂園開演唱會，「但現在來看，好像有點困難。」而台灣票房目前累積1300萬元，要不要也來立個專屬台灣的公約？他表示：「台灣我沒想過，有40萬觀影人次也不錯，今天做很多映後，一場打招呼看到有800人，未來達到40萬應該有可能喔！」還開玩笑說公約就是「把宋寶（宋永寬，另一位飼養員）帶來！」姜哲遠是飼養員，隸屬愛寶樂園的動物園，擁有37年的飼養經驗，自2010年代開始作為「熊貓世界」負責人而聲名大噪。他從小就愛動物，曾偷走爸爸打獵帶回家的兔子，父親此後發現兒子對動物的熱愛，就此戒掉打獵；姜哲遠也曾夢想要像西洋電影裡的牛仔一樣，穿著牛仔裝站在牧場趕牛群。因為喜歡動物，他高中就讀相關科系「畜產科」，當時聽到學長在動物園的工作經驗後，1988年通過公招開啟飼養員生活，一開始負責老鼠、刺蝟等小型動物；入職2年後，擔下國內首次的印度豹人工哺育責任工作，便開啟大型動物的照料工作，一開始是負責熊，到了1994年時，為了紀念韓、中建交2週年，南韓從中國引進熊貓「明明」與「莉莉」，姜哲遠無故被調派到熊貓部門，與熊貓的緣分因此展開，而「明明」與「莉莉」也是旅韓的「初代熊貓」，可惜在1998年，愛寶樂園面臨經營困難，便被送還中國。到了2016年3月，兩隻大熊貓「愛寶」、「樂寶」從四川被送到韓國「愛寶樂園」的熊貓世界，在姜哲遠的細心照料下，2020年牠們產下「福寶」，「福寶」也是韓國首隻以自然繁殖的方式所誕生的熊貓，因此受到許多民眾的關注與愛戴，「福寶」因此獲有「國民熊貓」稱號，姜哲遠順勢走紅；可是依照韓國與中國簽訂的《推進大熊貓保護研究合作》協議，「福寶」須在4歲前送回中國，最終在4月3日離開「愛寶樂園」，而牠的離開也造成社會現象，看不到盡頭的人潮紛紛前往動物園道別，動容不少海內外民眾。綽 號：熊貓爺爺、姜寶、姜爺爺、福寶爺爺、熊貓世界之王生 日：1969年7月18日（55歲）出生地：全羅北道淳昌郡家 庭：父親、老婆、2個女兒宗 教：無學 歷：農業高等學校（畜產科）新丘大學（資源動物學）韓京國立大學（造景學／學士）韓京國立大學生物·信息技術研究生院（動物生命工學／碩士）北京語言大學（中文系／公司內部研修）獎項與經歷：1989年／成功進行國內首次猛獸（印度豹）人工哺育1994年／「愛寶樂園」的Panda World負責人1997年／成功繁殖白虎2009年／成功繁殖婆羅洲猩猩2016年／二度負責「愛寶樂園」的Panda World負責人2017年／成功繁殖金獅面狨2020年／成功進行國內首次熊貓自然繁殖（福寶）2023年／成功進行國內首次熊貓雙胞胎自然繁殖（睿寶、輝寶／福寶的妹妹）2024年／獲得東亞交流合作貢獻獎