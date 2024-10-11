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▲告五人送上由三星蔥為靈感的「一飛蔥（衝）天」特製花束。（圖／相信音樂提供）

新一代天團告五人今年聲勢大爆發，不僅奪下首座金曲獎，達成音樂生涯一大成就，持續狂飆的高人氣吸引多元類型品牌矚目，各大廠商邀約不斷找上門，告五人擔任全新時尚手搖茶飲品牌全球代言人及手機品牌代言人。日前茶飲品牌於宜蘭羅東展店，告五人特地準備了由三星蔥為靈感的「一飛蔥（衝）天」特製花束前來祝賀。而現場有一名媽媽透露，小孩是告五人的粉絲，因此她要求小孩要背完2000個單字才能參加活動，沒想到小孩的成績真的有大大的進步。茶飲品牌羅東店開幕時，每天早上7、8點門市尚未營業，就吸引大批粉絲前來支持，滿滿的人潮擠爆店內，排隊購買一杯飲料要等2個小時以上，仍不減人流。開幕當天，告五人也驚喜現身門市祝賀，讓現場的幸運歌迷與消費者驚喜不已，開幕活動的氣氛瞬間達到高潮。其中一位母親特地帶著孩子來向告五人表達感謝，透露她和孩子約法三章，規定孩子必須背完2000個英文單字，才能參加告五人的活動，結果孩子從班上倒數的成績，一直進步到前幾名，這讓告五人深感榮幸，笑著為小小歌迷加油打氣！除了代言上的強大影響力，告五人近期也驚喜曝光了鍍金後的首發單曲〈就說你想說的〉，這首歌是為電影《為我辦一場西式的喪禮》量身打造的主題曲，在Hit FM聯播網全球首播引起熱烈迴響，歌迷大讚「想一聽再聽」。日前在社群平台曝光了一張疑似MV主演現身的劇照，隨即引起歌迷們熱烈討論，猜測主角由誰擔綱。告五人近來也前進全世界各大城市開唱，接下來將於10月20日倫敦、10月23日巴塞隆納、10月26日巴黎、11月22日東京以及12月21日香港等城市演出，其中東京站已經開放第3階段預售登記，最後登記抽選機會。告五人馬不停蹄持續表演與巡迴計畫，規劃已經滿到2026年。