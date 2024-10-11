我是廣告 請繼續往下閱讀

米爾頓颶風重創佛羅里達州，挾帶的強勁風勢加上大量龍捲風，造成當地嚴重災情，美國職棒坦帕灣光芒隊主場純品康納球場（Tropicana Field）位於佛州聖彼得堡，為封閉式巨蛋室內球場，在颶風摧殘之下，屋頂幾乎整個被掀掉。負責安裝屋頂的工程公司指出，屋頂自啟用34年來從未更換過，已遠遠超過使用年限。根據紐約時報報導，在米爾頓颶風到來之前的幾天，建造純品康納球場的一家公司的高級主管，越來越「擔心」體育場的屋頂可能無法抵禦坦帕灣地區預計將出現的歷史性狂風。這樣的擔憂也被證明具有洞見，在周三晚上，坦帕灣光芒隊主場的屋頂被扯掉，整個圓頂球場內部整個暴露在外。蓋格工程公司 (Geiger Engineers) 負責人坎貝爾 (David Campbell)表示，屋頂自安裝以來超過 34 年以來從未更換過，「遠遠超過了其預期使用壽命」，他提到，這座球場的屋頂使用年限大約25年，啟用以來從沒換過，等於已經超過約10年。坎貝爾表示，儘管屋頂狀況維持得不錯，但材質已非常舊，仍難抵禦颶風的風勢。至於修復純品康納球場屋頂需要多長時間，坎貝爾表示，現在給出具體時間表還為時過早，主要是因為這將取決於場館的主要結構是否遭受重大損壞。雖然他表示支柱和電纜網路看起來很好，但需要進行更徹底的狀況評估才能確定準確的維修時間表。擁有純品康納球場的聖彼得堡市也拒絕對屋頂發表評論。距離光芒隊明年球季預計的開幕戰日期3月27日，現在僅剩下不到半年，明年開季是否能在此球場舉行比賽，仍是未知數。