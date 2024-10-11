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33歲劉奕兒近年愛情、事業兩得意，去年以《老狐狸》提名金馬獎女配角，今年又憑《女兒的女兒》連莊入圍同獎項，感情方面，與男友、香港武打巨星洪金寶的兒子洪天祥（Jimmy）論及婚嫁，她今（11）日出席「晴天影像十週年暨未來計畫發表會」，坦言改口叫洪金寶「爸爸」，但婚期還在討論，小倆口還是先以工作為重。劉奕兒和49歲洪天祥穩定交往7年多，她事業重心在台灣，男友在大陸，分隔兩地，被問及結婚進度，她透露兩人有聊到婚事，但雙方都在忙工作，短時間還不會結婚，自己是且看且走的人，彼此達成共識「需要再穩定一點」，所以決定先保持現狀，「感覺大家都很著急，其實我們還好啦！」此外，劉奕兒說，上一次見到洪金寶是在今年過年，之前傳出洪金寶來台灣，劉奕兒還問洪天祥：「爸爸有來嗎？」男友說沒有，另一半則是比較少和她的家人碰面，雖然已經稱呼洪金寶「爸爸」，劉奕兒不忘澄清祕婚傳言：「全世界哪裡都沒有登記（結婚）。」劉奕兒坦承，現在不結婚主要是她的意思，因為還要扛家中債務，不想給人別負擔，至於負債數字，她說：「我不知道，我只能一直努力，沒有多問家人。」