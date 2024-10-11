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▲監視器拍下張友驊上週跌倒的畫面。（圖／翻攝畫面）

▲陳琴富今早接到訊息，張友驊已經走了。（圖／水月蘭若 （陳琴富）臉書）

69歲名嘴張友驊在本月3日的颱風天晚上不慎滑倒撞到頭，當下沒有意識送醫搶救，雖然有救回來，但過了8天疑似宣告不治，媒體人陳琴富今（11）日稍早發文表示：「送友驊，兄弟走好。」上週根據警方表示，張友驊跌倒後，他的妻子立即報案求助，當救護人員趕抵現場，發現他已失去呼吸心跳，緊急實施心肺復甦及AED急救，雖然已恢狀況復呼，仍意識不清，已由救護人員送往醫院救治中。而過去這一週，張友驊的狀況不明，但他沒使用台灣社群帳號，只有開設YouTube頻道，網友紛紛到他的影片下方打氣，留下許多雙手合十、落淚的表情符號：「加油！為您祈福！」、「RIP」、「最後一部片了，一路好走」，有網友立即出面回覆：「還沒啦，有搶救回來了！」希望能傳出好消息。今晚，媒體人發文透露張友驊已過世，他寫下：「送友驊，兄弟走好。秋風和煦麗日晴空，國慶日去見你最後一面，聽著老哥的呼喚你，止不住的流淚，許是有太多的無奈，太多的不捨，都該放下了。從第一士校擔任排長兼教官，每週的軍官團一起活動，認識至今超過40年，我退伍後在國是評論雜誌社任編輯，半年後你退伍也來入夥，但你來了一個禮拜，雜誌就被警總關了，雖然你長我一歲多，總叫我老哥，你說老哥沒關係，雜誌關了再辦，那時二十郎當，哪有能力辦，你說我來找人，找了郁慕明的助理耀一，你的大學同學，說動了郁議員，民國七十一年秋海棠雜誌就這樣誕生了。我們一起邀稿寫稿編稿，在學園新村，共度美好的三年，你說話總是很誇張，也不知哪來一大堆祕聞，尾巴總會加一句 老哥你說是吧，我說是呢還不是呢，那時候你就愛寫軍事評論，特地為你開了一個軍事專欄，秋海棠之後你到媒體去了，也幫黨外雜誌寫稿，還拉著我去認識朱高正，報禁開放之後各自發展，就很少聯絡了，後來你當了名嘴，名氣也漸漸大了，只能在電視上看你放言高論，外界都有很不同的評價，但看在眼裡，你永遠是當年那個樣，單純帶一點痞，講話雖然誇張，但心地善良，偶爾在公共場合碰到，許是時間的堆疊，總如見兄弟一般親切，年紀漸長，大民兄從美國回來，這兩年才又常一起敘舊，你開始轉往自媒體，經營得不錯，政治的人事你知我知，不談了，你對我說過處事的原則，絕不出賣人格，老哥相信，三個月前秋海棠的老同事相聚，回到純真年代，你說個不停祕辛多，不過癮，餐後再去小酒館聊到夜半。颱風天看到新聞快報，說你跌倒就昏迷了，第一次去看了你，握著你的手，溫暖的，覺得你應該會回來，貪玩了忘了回家的路，第二次去看你，額頭上的疤很深，沒有動靜 ，一跟你說話就止不住的淚，只能安慰著你放寬心，走出醫院，這秋高氣爽卻揪人心，我特意去看你跌倒的地方，該死的花圃和燈柱，今早到清大上課，接到訊息說你走了，法鼓山師父已為你皈依，法名寬安，是該寬心安住，慢慢走，別再跌跤了，跟緊著到西方極樂世界去多念佛，不再談政治了，好生修行，等著老哥西方再敘。」張友驊早年曾任自立報系經濟研究室兼軍事記者、《首都早報》軍事記者，也當過陳水扁競選台北市議員時的助選員。卸下記者身分後，他常出現在政論節目上，2004年跟吳中純共同主持超視《政治祕密檔案》，2013年主持中天《新聞龍捲風》時，曾連續1個月報導洪仲丘案出名，還因此在1個月內接到50場通告。