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▲漢神巨蛋週年慶將於10/17至11/12展開，在眾多獨家亮點助攻下，業績上看26.5億。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.11）

▲漢神巨蛋今年特別和LEGO樂高®合作推出Full of樂會員來店禮。（圖／漢神巨蛋提供）

漢神巨蛋購物廣場從8月開始到10月陸續引進31個品牌，囊括2間海外直營首店、1間全台獨家、6間南部獨家、4間高雄獨家以及1間百貨獨家新櫃，包含日本超人氣超市LOPIA、咖樂迪咖啡農場等，都是超級吸客機，帶動人氣及買氣。而年度重頭戲漢神巨蛋週年慶則將於10/17至11/12展開，漢神總部協理袁永慧表示，在眾多獨家亮點助攻下，週年慶業績上看26.5億。為回饋消費者，週年慶期間除化妝品滿3,000送300，10/17當日限定購買指定獨家優惠組或限定贈品自由配組合即可再加贈100元電子商品券。10/17~10/20首四日開打加碼刷聯名卡全館滿1萬送500、1F精品區滿2萬送1,000、珠寶區單筆滿8萬送8,000、B1F家庭用品指定專櫃滿1萬送1,000再加送200元限量餐飲券。並將於週年慶期間引進10間南部獨家限定快閃櫃，包含人氣墨鏡品牌BLUE ELEPHANT、百年巧克力品牌Venchi義式冰淇淋等潮流話題配件，積極衝刺業績。此外，漢神巨蛋今年特別和LEGO樂高®合作推出Full of樂會員來店禮，包含摺疊購物袋、旅行收納包、收納箱及摺疊傘。另外，還推出樂高®迷你人偶預購活動，憑漢神PLUS APP會員及不限金額發票即可以109元加價購樂高®聖誕主題迷你人偶。1F廣場更有特別打造的全台獨家「童趣繽紛樂園」，設計多項遊樂設施，讓民眾彷彿化身成玩具中的小人偶，徜徉於充滿童心的斑斕世界。而週年慶總抽獎的特獎，最大獎項祭出價值約40萬的11日北歐旅遊，只要1人中獎就能2人同行，另一特獎為名古屋樂高樂園雙人遊。另外，還有期間限定的「台南物產展」、「屋台美食展」、「日本美食物產展」等，以豐富的活動內容，力拚週年慶買氣。