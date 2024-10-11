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▲《再見，福寶》已在台上映。（圖／記者李政龍攝）

▲姜哲遠為了「福寶」在中國適應順利，常對牠說中文。（圖／記者李政龍攝）

南韓熊貓紀錄片《再見，福寶》的飼養員「姜爺爺」姜哲遠來台宣傳，他透露送「福寶」回中國後的有趣故事，更為了「福寶」在中國適應順利，特地種油菜花、跟牠說中文，還爆料「福寶」常常害他不能準時下班，相當可愛。姜哲遠送「福寶」回中國後，過了一段時間有再飛去看牠，那時候姜哲遠叫了一聲「福寶」，「福寶」很明顯嚇到並認出姜哲遠，但紀錄片僅只播出幾秒，觀眾看的不滿足，希望姜哲遠多透露一點跟「福寶」的可愛互動，姜哲遠就笑說：「我也無法滿足！」後來解釋其實跟「福寶」相處有半小時到1小時，「福寶」就在柵欄前面走來走去，「我很想進去跟牠說說話，跟牠近距離接觸，但其實這對『福寶』的生活與適應來說會很混亂，所以『福寶』有認出我，我就已經很開心了」。姜哲遠看著「福寶」在他面前來來回回，心中難過不捨，「『福寶』就像我的孩子，從小看到大，但我覺得要站在動物的立場看這件事，站在『福寶』的立場才是對的，我很努力站在牠的立場，盡量少一點人為的介入才是好的」。其實準備送「福寶」回中國前，姜哲遠有在愛寶樂園種油菜花，為的就是要讓「福寶」提早適應中國的環境，也很常對牠說中文，包含「很可愛」、「很漂亮」、「下來啦」、「出來啦」、「出去吧」，至於為何會種油菜花，是因為當年姜哲遠去中國接愛寶（福寶的媽媽）的時候，在中國園區有看到油菜花，那個花香對愛寶來說，應該有思鄉的部分，所以姜哲遠才會選擇種油菜花，好讓「福寶」提早習慣，他也笑說：「我最常對『福寶』說的中文其實是『我等著你快來吧』！」因為「福寶」真的很皮，常常讓姜哲遠無法下班。好笑的不止一樁，姜哲遠覺得「福寶」比其他熊貓來的聰明，要送牠回中國的日子確定後，他就很常對「福寶」說「你要獨立喔」、「你要自己好好生活喔」，沒想到「福寶」居然伸出手臂放在姜哲遠的肩膀上形成「安慰的樣子」，讓姜哲遠好氣又好笑。姜哲遠愛「福寶」溢於言表，他的手錶桌布是滿滿的「福寶」，預計11月去成都開會時，會抽空去看「福寶」。其實姜哲遠這趟來台，本來打算去台北市立動物園看熊貓，但無奈行程緊湊，不過台北市立動物園有特地送禮給他，姜哲遠表示下次來台，一定會前去致意表達感謝。姜哲遠是飼養員，隸屬愛寶樂園的動物園，擁有37年的飼養經驗，自2010年代開始作為「熊貓世界」負責人而聲名大噪。他從小就愛動物，曾偷走爸爸打獵帶回家的兔子，父親此後發現兒子對動物的熱愛，就此戒掉打獵；姜哲遠也曾夢想要像西洋電影裡的牛仔一樣，穿著牛仔裝站在牧場趕牛群。因為喜歡動物，他高中就讀相關科系「畜產科」，當時聽到學長在動物園的工作經驗後，1988年通過公招開啟飼養員生活，一開始負責老鼠、刺蝟等小型動物；入職2年後，擔下國內首次的印度豹人工哺育責任工作，便開啟大型動物的照料工作，一開始是負責熊，到了1994年時，為了紀念韓、中建交2週年，南韓從中國引進熊貓「明明」與「莉莉」，姜哲遠無故被調派到熊貓部門，與熊貓的緣分因此展開，而「明明」與「莉莉」也是旅韓的「初代熊貓」，可惜在1998年，愛寶樂園面臨經營困難，便被送還中國。到了2016年3月，兩隻大熊貓「愛寶」、「樂寶」從四川被送到韓國「愛寶樂園」的熊貓世界，在姜哲遠的細心照料下，2020年牠們產下「福寶」，「福寶」也是韓國首隻以自然繁殖的方式所誕生的熊貓，因此受到許多民眾的關注與愛戴，「福寶」因此獲有「國民熊貓」稱號，姜哲遠順勢走紅；可是依照韓國與中國簽訂的《推進大熊貓保護研究合作》協議，「福寶」須在4歲前送回中國，最終在4月3日離開「愛寶樂園」，而牠的離開也造成社會現象，看不到盡頭的人潮紛紛前往動物園道別，動容不少海內外民眾。綽 號：熊貓爺爺、姜寶、姜爺爺、福寶爺爺、熊貓世界之王生 日：1969年7月18日（55歲）出生地：全羅北道淳昌郡家 庭：父親、老婆、2個女兒宗 教：無學 歷：農業高等學校（畜產科）新丘大學（資源動物學）韓京國立大學（造景學／學士）韓京國立大學生物·信息技術研究生院（動物生命工學／碩士）北京語言大學（中文系／公司內部研修）獎項與經歷：1989年／成功進行國內首次猛獸（印度豹）人工哺育1994年／「愛寶樂園」的Panda World負責人1997年／成功繁殖白虎2009年／成功繁殖婆羅洲猩猩2016年／二度負責「愛寶樂園」的Panda World負責人2017年／成功繁殖金獅面狨2020年／成功進行國內首次熊貓自然繁殖（福寶）2023年／成功進行國內首次熊貓雙胞胎自然繁殖（睿寶、輝寶／福寶的妹妹）2024年／獲得東亞交流合作貢獻獎