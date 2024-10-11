統一7-ELEVEn獅今（11）日交手樂天桃猿，進行中職35年例行賽的最後一戰，同時也是季後挑戰賽的前哨戰。由於此戰無關戰績，雙方主要派出非主力投手應戰，樂天打線狂敲14支安打，包含廖健富、宋嘉翔都繳出3安猛打賞，最終幫助樂天以6：0完封統一，贏下本季最後一場例行賽。
樂天開局猛攻6分 2人繳出猛打賞
樂天開局就發起猛攻，一、二壘有人情況下，先後靠著梁家榮的高飛犧牲打，以及林泓育的左外野滾地安打，搶下2：0領先。2局下，獅隊接替登板的鄭澔控球出現問題，連續投出2次四壞球保送，宋嘉翔一棒敲出帶有2分打點的中外野安打，林立、林泓育接連打出帶有分數的安打，將分差拉開到6：0。
樂天在3局上派出曾家輝中繼，結果吃下5局，僅被敲出1支安打、沒有失分，且送出3次三振，最後在舒治浩、温展樂的接力守成下，成功完封統一，幫助樂天以6：0收下勝利。打擊部分，宋嘉翔、廖健富都是單場3打數，敲出3支安打，繳出猛打賞表現，而吞下5局無失分的曾家輝，則是收下個人本季第2勝。
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樂天開局就發起猛攻，一、二壘有人情況下，先後靠著梁家榮的高飛犧牲打，以及林泓育的左外野滾地安打，搶下2：0領先。2局下，獅隊接替登板的鄭澔控球出現問題，連續投出2次四壞球保送，宋嘉翔一棒敲出帶有2分打點的中外野安打，林立、林泓育接連打出帶有分數的安打，將分差拉開到6：0。
樂天在3局上派出曾家輝中繼，結果吃下5局，僅被敲出1支安打、沒有失分，且送出3次三振，最後在舒治浩、温展樂的接力守成下，成功完封統一，幫助樂天以6：0收下勝利。打擊部分，宋嘉翔、廖健富都是單場3打數，敲出3支安打，繳出猛打賞表現，而吞下5局無失分的曾家輝，則是收下個人本季第2勝。