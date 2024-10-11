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統一7-ELEVEn獅今（11）日交手樂天桃猿，進行中職35年例行賽的最後一戰，同時也是季後挑戰賽的前哨戰。樂天開局就發起猛攻，一、二壘有人情況下，先後靠著梁家榮的高飛犧牲打，以及林泓育的左外野滾地安打，搶下2：0領先。樂天在3局上派出曾家輝中繼，結果吃下5局，僅被敲出1支安打、沒有失分，且送出3次三振，最後在舒治浩、温展樂的接力守成下，成功完封統一，幫助樂天以6：0收下勝利。