我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張友驊曾在2004年揭露陳水扁司法案件，從阿扁陣營轉為反扁人士，讓媒體稱之為「爆料天王」，也與邱毅被並稱「揭弊雙雄」。（圖／翻攝自張友驊YouTube）

▲2013年發生洪仲丘案，張友驊多次爆料洪仲丘枉死內幕，讓整起事件更加公開透明，即使被國防部發聲明揚言提告，張友驊仍氣勢不減，還反告國防部偽造文書、施虐。（圖／取自戴立綱臉書）

69歲資深名嘴張友驊3日颱風夜外出時，不慎滑倒撞到頭部，隨即失去意識送醫搶救，但過了8天疑似宣告不治，今（11）日媒體人陳琴富發文表示：「送友驊，兄弟走好。」而張友驊多次揭露軍中內幕，還曾因連續1個月報導洪仲丘案出名，被網友封為「驊英雄」，因此離世消息傳出後，讓不少網友感嘆：「RIP，一路好走！」張友驊1954年出生於彰化縣溪湖鎮，畢業於文化大學史學系，早年曾擔任軍事記者，也曾在陳水扁競選台北市議員時擔任助選員。後來張友驊成為知名政論名嘴、軍事評論名嘴，經常在節目上評論軍事議題。張友驊曾在2004年揭露陳水扁司法案件，從阿扁陣營轉為反扁人士，讓媒體稱之為「爆料天王」，也與邱毅被並稱「揭弊雙雄」，之後陳水扁委請律師控張友驊誹謗，台北地院於2007年3月判處張友驊拘役35天。2013年發生洪仲丘案，張友驊多次爆料洪仲丘枉死內幕，讓整起事件更加公開透明，即使被國防部發聲明揚言提告，張友驊仍氣勢不減，還反告國防部偽造文書、施虐。張友驊的父親行伍出身，他多次在節目上爆料軍中內幕，有次曾揭露營長貪汙，往上級呈報後被威脅以軍法審判，但他繼續對抗，最後讓該名營長調職，也因此被網友封為「驊英雄」。張友驊最經典的名言就是：「這件事全世界只有三個人知道，一個是我，一個是當事人，另一個是誰？很抱歉。我不能說。」他在政論節目中也陪伴觀眾許久，離世消息傳出後，引來大票網友不捨，紛紛留言嘆「RIP，一路好走」、「很喜歡他的說話風格」、「以後政論節目看不到驊英雄了」。