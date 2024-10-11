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▲李雅英和李珠珢7月大巨蛋合體跳32撞，粉絲直呼「太香啦！」（圖／走一日球迷 台湾プロ野球チア YouTube）

113年國慶大典昨（10）日圓滿落幕，其中一段中職6隊各派6位啦啦隊員，每隊除了帶來自己的應援舞，還會跳友隊的舞蹈，其中富邦悍將Fubon Angels跳「32撞」時，許多網友直呼「好壯觀！」但不只國慶36位啦啦隊女神一起跳32撞，先前韓籍啦啦隊女神李珠珢來台時，和「全民表妹」李雅英一起合跳32撞，跳起來畫面更香。國慶大典36名啦啦隊女神一起跳〈Go Stronger〉「32撞」，讓32撞話題再起，但其實李珠珢今年7月來台，曾和李雅英在大巨蛋一起合跳32撞。看到2人站在最前方一起做出前後撞擊胸部的動作，畫面震撼又養眼，讓身體線條看起來更性感，現場觀眾紛紛高喊歡呼。當時就有許多粉絲留言表示，「雅英+珠珢，這畫面太香啦」、「韓籍啦啦隊太香了！台灣加油，只要啦啦隊都支持」、「今天看珠珢放鬆玩得笑容滿滿就開心了，希望不久後再約起亞虎一起來玩啊」、「這是什麼神級畫面！」、「雅英+珠珢，強強聯手，看得我熱淚盈眶」、「李珠珢與李雅英的32撞，就是要這個畫面。」富邦球團在今年7月27日、28日舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，請到三振舞爆紅的起亞虎啦啦隊成員李珠珢，當時她的一舉一動都受到許多觀眾關注，她也進到大巨蛋大跳「三振舞」，當天湧入上萬名觀眾。而李珠珢當時也被大巨蛋的設備嚇到，「不只是選手的設施，連啦啦隊的設施也很棒，一進來就被大巨蛋嚇到了。」