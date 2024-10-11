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美國11日公布9月生產者價格指數（PPI），與上月相比持平不變，與去年同期相比上漲1.8%。剔除食品和能源的核心PPI則是月比上漲0.2%，年比上漲2.8%。整體而言，顯示通膨持續減輕。華爾街消化這些數據後，美股11日開盤後各主要指數漲跌互見，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲200.70點，約0.47%；標普500指數上漲13.72點，約0.24%；那斯達克指數下跌23.26點，約0.13%；費城半導體指數下跌0.72點，約0.014%。根據《CNBC》報導，最新PPI數據有助於緩解人們對通膨降溫速度不夠快的擔憂，尤其是在9月CPI漲幅意外高於預期的情況下。分析師羅素（David Russell）表示，CPI數據可能看起來通膨很熱，但PPI數據則顯示並非如此，整體而言，隨著通膨放緩，這些數字的影響力越來越小。根據芝商所FedWatch工具的數據，交易員最新預期聯準會（Fed）11月將降息25個基點的可能性約為82%。不過，聯準會多位官員均表示，聯準會的決策不會僅根據單一月份的數據，而是評估一系列更多數據的走勢。在焦點個股方面，剛舉行「We,Robot」發表會的特斯拉未能獲得投資人青睞，股價在盤中下跌了8.56％。有分析師表示，特斯拉的發表會沒有太多細節而只是提供願景，沒有自駕計程車發展共乘經濟或打入市場的策略，且馬斯克並沒能證明特斯拉在AI領域取得任何讓人印象深刻的突破，因此特斯拉的股票在發表會後遭拋售並不讓人意外。